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ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов в Краматорске - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/sklad-1787146858.html
ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов в Краматорске
ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов в Краматорске - РИА Новости, 06.05.2022
ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов в Краматорске
Российская военная авиация уничтожила большой склад боеприпасов на предприятии "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:41
2022-05-06T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
запорожская область
украина
безопасность
миг-29
су-25
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская военная авиация уничтожила большой склад боеприпасов на предприятии "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, российским военным удалось сбить два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, а также уничтожить тактический ракетный комплекс "Точка-У" в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области. Также поражены десять опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами
ВКС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов Украины на заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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запорожская область, украина, безопасность, миг-29, су-25, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), точка-у
10:41 06.05.2022 (обновлено: 11:36 06.05.2022)
 
ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов в Краматорске

Минобороны: ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов на заводе в Краматорске

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская военная авиация уничтожила большой склад боеприпасов на предприятии "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода "Энергомашспецсталь", — заявил он.
Кроме того, российским военным удалось сбить два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, а также уничтожить тактический ракетный комплекс "Точка-У" в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области. Также поражены десять опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗапорожская областьУкраинаБезопасностьМиГ-29Су-25Владимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Точка-У
 
 
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