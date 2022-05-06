https://ria.ru/20220506/siriya-1787131894.html

Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим

Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 06.05.2022

Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим

Военные самолеты и вертолеты под управлением сирийских летчиков примут участие в параде к 77-летию победы в Великой Отечественной войне на российской авиабазе... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:22

2022-05-06T09:22

2022-05-06T11:31

россия

ми-8 амтш

ми-24

в мире

день победы

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ЛАТАКИЯ (Сирия), 6 мая - РИА Новости. Военные самолеты и вертолеты под управлением сирийских летчиков примут участие в параде к 77-летию победы в Великой Отечественной войне на российской авиабазе Хмеймим. Всего в мероприятии будут задействованы свыше 20 единиц авиационной техники российской группировки войск РФ в Сирии и вооруженных сил САР."Репетируем пролет совместно с сирийскими военнослужащими. Конечно, присутствует языковой барьер, но с нами проводится предварительная подготовка, на которой мы обсуждаем все моменты. Сперва проходим весь маршрут на земле, это называется пеший полет, экипажи выстраиваются в нужном порядке, скажем так, запоминаем мышечно, кто за кем идет и так далее, поэтому нормально срабатываемся", - пояснил журналистам командир экипажа вертолета Ми-8 Владимир Николаев.Сирийские пилоты управляют истребителями Миг-29 и вертолетами Ми-24. По оценке российских военнослужащих, они достигли в этом хороших успехов. Во многом успех вылета зависит от наземной подготовки, которой занимаются техники. Они подходят к своей работе с особым вниманием из-за торжественности мероприятия. "Перед вылетом тщательно проверяем всю технику, так как мероприятие общественно важное. По времени на это уходит от часа до полутора, в зависимости от поставленных задач", - рассказал участник парада Владимир Хомутов.По замыслу, пролет авиации завершит парад, вертолеты будут идти строями, с флагами России и САР. Всего в торжественном мероприятии запланировано участие свыше 1,2 тысячи военнослужащих и более 80 единиц боевой техники.

https://ria.ru/20220505/repetitsiya-1787006375.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Репетиция парада Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих. 2022-05-06T09:22 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ми-8 амтш, ми-24, в мире, день победы