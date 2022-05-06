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Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 06.05.2022
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Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим
Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 06.05.2022
Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим
Военные самолеты и вертолеты под управлением сирийских летчиков примут участие в параде к 77-летию победы в Великой Отечественной войне на российской авиабазе... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:22
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россия
ми-8 амтш
ми-24
в мире
день победы
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 6 мая - РИА Новости. Военные самолеты и вертолеты под управлением сирийских летчиков примут участие в параде к 77-летию победы в Великой Отечественной войне на российской авиабазе Хмеймим. Всего в мероприятии будут задействованы свыше 20 единиц авиационной техники российской группировки войск РФ в Сирии и вооруженных сил САР."Репетируем пролет совместно с сирийскими военнослужащими. Конечно, присутствует языковой барьер, но с нами проводится предварительная подготовка, на которой мы обсуждаем все моменты. Сперва проходим весь маршрут на земле, это называется пеший полет, экипажи выстраиваются в нужном порядке, скажем так, запоминаем мышечно, кто за кем идет и так далее, поэтому нормально срабатываемся", - пояснил журналистам командир экипажа вертолета Ми-8 Владимир Николаев.Сирийские пилоты управляют истребителями Миг-29 и вертолетами Ми-24. По оценке российских военнослужащих, они достигли в этом хороших успехов. Во многом успех вылета зависит от наземной подготовки, которой занимаются техники. Они подходят к своей работе с особым вниманием из-за торжественности мероприятия. "Перед вылетом тщательно проверяем всю технику, так как мероприятие общественно важное. По времени на это уходит от часа до полутора, в зависимости от поставленных задач", - рассказал участник парада Владимир Хомутов.По замыслу, пролет авиации завершит парад, вертолеты будут идти строями, с флагами России и САР. Всего в торжественном мероприятии запланировано участие свыше 1,2 тысячи военнослужащих и более 80 единиц боевой техники.
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96
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353
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353
60
Репетиция парада Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих.
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россия, ми-8 амтш, ми-24, в мире, день победы
09:22 06.05.2022 (обновлено: 11:31 06.05.2022)
 
Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим

Сирийские летчики примут участие в параде к 77-летию Победы на российской авиабазе Хмеймим

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ЛАТАКИЯ (Сирия), 6 мая - РИА Новости. Военные самолеты и вертолеты под управлением сирийских летчиков примут участие в параде к 77-летию победы в Великой Отечественной войне на российской авиабазе Хмеймим. Всего в мероприятии будут задействованы свыше 20 единиц авиационной техники российской группировки войск РФ в Сирии и вооруженных сил САР.
"Репетируем пролет совместно с сирийскими военнослужащими. Конечно, присутствует языковой барьер, но с нами проводится предварительная подготовка, на которой мы обсуждаем все моменты. Сперва проходим весь маршрут на земле, это называется пеший полет, экипажи выстраиваются в нужном порядке, скажем так, запоминаем мышечно, кто за кем идет и так далее, поэтому нормально срабатываемся", - пояснил журналистам командир экипажа вертолета Ми-8 Владимир Николаев.
Сирийские пилоты управляют истребителями Миг-29 и вертолетами Ми-24. По оценке российских военнослужащих, они достигли в этом хороших успехов. Во многом успех вылета зависит от наземной подготовки, которой занимаются техники. Они подходят к своей работе с особым вниманием из-за торжественности мероприятия. "Перед вылетом тщательно проверяем всю технику, так как мероприятие общественно важное. По времени на это уходит от часа до полутора, в зависимости от поставленных задач", - рассказал участник парада Владимир Хомутов.
По замыслу, пролет авиации завершит парад, вертолеты будут идти строями, с флагами России и САР. Всего в торжественном мероприятии запланировано участие свыше 1,2 тысячи военнослужащих и более 80 единиц боевой техники.
Ночная репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 14:41
Ночная репетиция парада Победы в Москве4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
 
РоссияМи-8 АМТШМи-24В миреДень Победы
 
 
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