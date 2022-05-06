https://ria.ru/20220506/sholts-1787269640.html

Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая

Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая - РИА Новости, 07.05.2022

Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая

Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с ФРГ призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T17:29

2022-05-06T17:29

2022-05-07T07:57

в мире

олаф шольц

германия

украина

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с ФРГ призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая."Говоря об Олафе Шольце, он приглашен в Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованы, чтобы понимать это", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House. По словам Зеленского, соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что пока не планирует визитов в Киев.

https://ria.ru/20220506/kiev-1787190050.html

германия

украина

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Кирилл Волков

в мире, олаф шольц, германия, украина, владимир зеленский