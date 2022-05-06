Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/sholts-1787269640.html
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая - РИА Новости, 07.05.2022
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая
Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с ФРГ призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T17:29
2022-05-07T07:57
в мире
олаф шольц
германия
украина
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772724745_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_90d769d7f42719209cf4434ab3e5ad0f.jpg
ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с ФРГ призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая."Говоря об Олафе Шольце, он приглашен в Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованы, чтобы понимать это", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House. По словам Зеленского, соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что пока не планирует визитов в Киев.
https://ria.ru/20220506/kiev-1787190050.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772724745_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_9239a42513b6e96d646d1bc22116e9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, германия, украина, владимир зеленский
17:29 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
 
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая

Президент Украины Зеленский призвал Шольца посетить Киев 9 мая

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с ФРГ призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая.
"Говоря об Олафе Шольце, он приглашен в Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованы, чтобы понимать это", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House. По словам Зеленского, соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что пока не планирует визитов в Киев.
Аллея городов-героев в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 13:17Специальная военная операция на Украине
В Киеве не будут праздновать День Победы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцГерманияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала