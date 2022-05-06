https://ria.ru/20220506/sholts-1787269640.html
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая - РИА Новости, 07.05.2022
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая
Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с ФРГ призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T17:29
2022-05-06T17:29
2022-05-07T07:57
в мире
олаф шольц
германия
украина
владимир зеленский
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ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с ФРГ призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая."Говоря об Олафе Шольце, он приглашен в Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованы, чтобы понимать это", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House. По словам Зеленского, соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что пока не планирует визитов в Киев.
https://ria.ru/20220506/kiev-1787190050.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, олаф шольц, германия, украина, владимир зеленский
17:29 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая
Президент Украины Зеленский призвал Шольца посетить Киев 9 мая