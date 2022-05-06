https://ria.ru/20220506/shkolniki-1787269396.html

В России прошел отбор школьников для участия в акции "Поезд памяти"

В России прошел отбор школьников для участия в акции "Поезд памяти" - РИА Новости, 06.05.2022

В России прошел отбор школьников для участия в акции "Поезд памяти"

В России прошёл отбор участников российско-белорусского патриотического культурно-образовательного проекта "Поезд памяти", сообщил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:29

2022-05-06T17:29

2022-05-06T17:29

общество

белоруссия

совет федерации рф

россия

константин косачев

день победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В России прошёл отбор участников российско-белорусского патриотического культурно-образовательного проекта "Поезд памяти", сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Патриотический проект "Поезд Памяти" реализуется Советом Федерации в партнерстве с ОАО "Российские железные дороги", Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Большая перемена" при поддержке Палаты молодых законодателей при СФ.Участниками проекта станут учащиеся десятых классов общеобразовательных школ России и Белоруссии по 100 человек с каждой стороны.По словам Косачева, АНО "Большая перемена", которая входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", был проведен отбор школьников с российской стороны."Ребятам было предложено заполнить анкету на сайте "Большой перемены" и записать видеоролик на тему "Почему я хочу стать участником "Поезда Памяти?", - рассказал сенатор.Кроме того, конкурсанты подготовили краткое эссе на тему "Дороги памяти". Многие из школьников, подавших заявки, уже имели опыт реализации собственного проекта патриотической направленности, участвовали в различных патриотических мероприятиях в школе, родном городе, возглавляют волонтерские отряды или являются активными участниками команды "Большой перемены" у себя в регионе, пояснил политик.По итогам регистрации было получено более 850 заявок от десятиклассников со всех регионов России, 6 мая были подведены итоги конкурсного отбора и определены 100 ребят, которые смогут принять участие в проекте от России.Косачев также уточнил, что белорусская сторона уже завершила отбор школьников и, тем самым, полный список участников проекта на сегодня уже определен.

https://ria.ru/20220506/volontery-1787268156.html

https://ria.ru/20220506/pobeda-1787190332.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, белоруссия, совет федерации рф, россия, константин косачев, день победы