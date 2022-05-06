https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html

Бутина дала совет Сапеге

Бутина дала совет Сапеге - РИА Новости, 06.05.2022

Бутина дала совет Сапеге

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала РИА Новости, что сторона получившей шесть лет в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги может... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:49

2022-05-06T13:49

2022-05-06T13:49

в мире

софия сапега

роман протасевич

александр лукашенко

белоруссия

россия

гродно

ryanair

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала РИА Новости, что сторона получившей шесть лет в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги может ходатайствовать о переводе в РФ после процедуры обжалования, ранее, по ее словам, были успешные прецеденты переводов.Гродненский областной суд в пятницу приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима."Тут речь идет о трансфере для перевода в российскую тюрьму для отбытия наказания в России. Сапега или ее адвокат могут ходатайствовать о соответствующем переводе. Решение будет рассматриваться с нашей стороны генеральной прокуратурой, со стороны Белоруссии – соответствующим органом ровно так же. Есть успешные прецеденты перевода. Но это заявление именно стороны защиты", - рассказала Бутина.При этом депутат отметила, что пока о таком переводе говорить рано."Сначала они должны пройти все необходимые процедуры обжалования, возможно, они обжаловали приговор, я полагаю, что так и будет. И в дальнейшем, если она посчитает необходимым все-таки отбывать наказание в России, ее представители имеют право соответствующее заявление подать. Насколько я знаю, пока его не было", - отметила Бутина.Судебный процесс над Сапегой начался 28 марта в белорусском Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220506/sapega-1787197250.html

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Россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии. Кадры из зала суда Гродненский областной суд вынес сегодня вердикт по делу россиянки Софьи Сапеги, обвиненной по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии. 2022-05-06T13:49 true PT1M23S

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Ольга Маркова

в мире, софия сапега, роман протасевич, александр лукашенко, белоруссия, россия, гродно, ryanair, мария бутина