В Кремле пообещали защищать Сапегу по дипломатическим каналам
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия будет защищать Сапегу по дипломатическим каналам
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Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда в Белоруссии по россиянке Сапеге, но сообщил, что Россия будет защищать ее по дипканалам.
"Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решение нашего суда. Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии. Она является гражданкой России, поэтому в любом случае, посредством наших дипломатов, по другим каналам, мы продолжим защищать ее законные интересы", - сказал Песков.
21 декабря 2021, 12:22Сапега написала Лукашенко прошение о помиловании
Судебный процесс над Сапегой начался 28 марта в белорусском Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.
Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. В ведомстве поясняли, что обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговор. Кроме того, по данным отчима девушки Сергея Дудича, Сапега написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.