https://ria.ru/20220506/sapega-1787187493.html

В СПЧ не исключили, что Сапегу передадут отбывать наказание в Россию

В СПЧ не исключили, что Сапегу передадут отбывать наказание в Россию - РИА Новости, 06.05.2022

В СПЧ не исключили, что Сапегу передадут отбывать наказание в Россию

Россиянка Софья Сапега, приговоренная к 6 годам колонии в Белоруссии, могла получить срок в два раза больше, она вряд ли будет помилована, но власти Белоруссии... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:05

2022-05-06T13:05

2022-05-06T13:29

в мире

софия сапега

роман протасевич

белоруссия

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

александр брод

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, приговоренная к 6 годам колонии в Белоруссии, могла получить срок в два раза больше, она вряд ли будет помилована, но власти Белоруссии могут передать ее России для отбывания наказания на родине, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."То, что приговор будет жёстким, никто не сомневался. Хотя срок мог быть и в два раза больше. В Белоруссии шутить не любят, тем более, по таким статьям обвинения. Более того, в отношении тех силовиков, персональные данные которых размещала в соцсетях Софья Сапега, последовали реальные угрозы. Известно, что Софья обратилась за помилованием к президенту Белоруссии. Не думаю, что ответ будет положительным, но не исключаю, что её передадут России для отбывания наказания на родине", - сообщил Брод РИА Новости. Также член СПЧ отметил, что считает важным, чтобы российские дипломаты продолжали наблюдать за условиями содержания Софьи, необходимостью доступа адвокатов и родственников.Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. В ведомстве поясняли, что обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре. Кроме того, по данным отчима девушки Сергея Дудича, Сапега написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

https://ria.ru/20220408/minsk-1782554943.html

https://ria.ru/20220207/protasevich-1771462160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, софия сапега, роман протасевич, белоруссия, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, задержание основателя telegram-канала nexta