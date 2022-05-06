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Белорусский суд приговорил россиянку Сапегу к шести годам колонии - РИА Новости, 06.05.2022
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Белорусский суд приговорил россиянку Сапегу к шести годам колонии
Белорусский суд приговорил россиянку Сапегу к шести годам колонии - РИА Новости, 06.05.2022
Белорусский суд приговорил россиянку Сапегу к шести годам колонии
Гродненский областной суд Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам заключения, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:05
2022-05-06T14:24
софия сапега
в мире
белоруссия
россия
гродно
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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ГРОДНО, 6 мая — РИА Новости. Гродненский областной суд Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам заключения, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Процесс начался 28 марта в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения его закрыли, поскольку в материалах дела содержались персональные данные силовиков, судей, чиновников и членов их семей, а также экстремистские материалы.Резолютивную часть решения огласили открыто.Сапегу обвиняли по семи статьям УК Белоруссии, включая "Разжигание социальной вражды и розни" и "Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных".Следствие пришло к выводу, что россиянка совместно с другими фигурантами дела создала и вела несколько Telegram-каналов, в которых были выложены персональные данные не менее 238 человек, включая силовиков, прокурорских работников, судей, чиновников и журналистов.В Генпрокуратуре отметили, что после этого многим участникам опубликованных списков и их родным стали поступать угрозы, а в отношении некоторых последовали реальные преступления.По предъявленным статьям может грозить до 12 лет лишения свободы, но Сапега заключила досудебное соглашение.Кроме того, по данным ее отчима Сергея Дудича, девушка написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко.Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась.Изначально Сапегу и Протасевича поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.
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софия сапега, в мире, белоруссия, россия, гродно, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
11:05 06.05.2022 (обновлено: 14:24 06.05.2022)
 
Белорусский суд приговорил россиянку Сапегу к шести годам колонии

Гродненский облсуд в Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкРоссиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Тамара Беляева
Перейти в фотобанк
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде
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ГРОДНО, 6 мая — РИА Новости. Гродненский областной суд Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам заключения, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Процесс начался 28 марта в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения его закрыли, поскольку в материалах дела содержались персональные данные силовиков, судей, чиновников и членов их семей, а также экстремистские материалы.
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Резолютивную часть решения огласили открыто.
Сапегу обвиняли по семи статьям УК Белоруссии, включая "Разжигание социальной вражды и розни" и "Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных".
Следствие пришло к выводу, что россиянка совместно с другими фигурантами дела создала и вела несколько Telegram-каналов, в которых были выложены персональные данные не менее 238 человек, включая силовиков, прокурорских работников, судей, чиновников и журналистов.
В Генпрокуратуре отметили, что после этого многим участникам опубликованных списков и их родным стали поступать угрозы, а в отношении некоторых последовали реальные преступления.
По предъявленным статьям может грозить до 12 лет лишения свободы, но Сапега заключила досудебное соглашение.
Кроме того, по данным ее отчима Сергея Дудича, девушка написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко.
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Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.
Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась.
Изначально Сапегу и Протасевича поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.
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София СапегаВ миреБелоруссияРоссияГродноРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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