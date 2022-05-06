https://ria.ru/20220506/sapega-1787153949.html

Белорусский суд приговорил россиянку Сапегу к шести годам колонии

Белорусский суд приговорил россиянку Сапегу к шести годам колонии - РИА Новости, 06.05.2022

Белорусский суд приговорил россиянку Сапегу к шести годам колонии

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам заключения, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:05

2022-05-06T11:05

2022-05-06T14:24

софия сапега

в мире

белоруссия

россия

гродно

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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ГРОДНО, 6 мая — РИА Новости. Гродненский областной суд Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам заключения, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Процесс начался 28 марта в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения его закрыли, поскольку в материалах дела содержались персональные данные силовиков, судей, чиновников и членов их семей, а также экстремистские материалы.Резолютивную часть решения огласили открыто.Сапегу обвиняли по семи статьям УК Белоруссии, включая "Разжигание социальной вражды и розни" и "Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных".Следствие пришло к выводу, что россиянка совместно с другими фигурантами дела создала и вела несколько Telegram-каналов, в которых были выложены персональные данные не менее 238 человек, включая силовиков, прокурорских работников, судей, чиновников и журналистов.В Генпрокуратуре отметили, что после этого многим участникам опубликованных списков и их родным стали поступать угрозы, а в отношении некоторых последовали реальные преступления.По предъявленным статьям может грозить до 12 лет лишения свободы, но Сапега заключила досудебное соглашение.Кроме того, по данным ее отчима Сергея Дудича, девушка написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко.Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась.Изначально Сапегу и Протасевича поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.

https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html

https://ria.ru/20211227/dudnikov-1765671519.html

https://ria.ru/20220408/minsk-1782554943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

софия сапега, в мире, белоруссия, россия, гродно, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta