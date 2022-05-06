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Премьер Белоруссии сравнил санкции Запада с геноцидом

Премьер Белоруссии сравнил санкции Запада с геноцидом - РИА Новости, 06.05.2022

Премьер Белоруссии сравнил санкции Запада с геноцидом

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад пытается задавить республику экономически, и сравнил ограничения с геноцидом. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:14

2022-05-06T23:14

2022-05-06T23:15

в мире

белоруссия

европа

минск

санкции ес в отношении белоруссии

роман головченко

санкции

экономика

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад пытается задавить республику экономически, и сравнил ограничения с геноцидом."Нас пытаются задавить экономически. Разорвать сложившиеся торговые связи, затруднить международные финансовые операции, сломать схемы промышленной кооперации. Как фашисты (в Великую Отечественную войну – ред.) стреляли в санитарные машины, сегодня лицемерные западные поборники прав человека целенаправленно лишают белорусов доступа к жизненно важным лекарственным средствам. Это современный оскал геноцида", - сказал премьер-министр на торжественном собрании в Минске, приуроченном к празднованию Дня Победы. Слова главы правительства приводит его пресс-служба.Он подчеркнул, что Белоруссия развивается в непростых условиях внешнего давления. "Но благодаря трудолюбию нашего народа, его вере в собственные силы, рассудительности, умению не отступать перед трудностями Беларусь вновь выйдет победителем и окрепнет. Наша страна мирная, открытая для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Мы делаем все для того, чтобы наши границы были границами мира и безопасности. Беларусь была, есть и будет миролюбивым государством. Мы выстрадали этот выбор", - заявил Головченко.Он отметил, что в этот раз День Победы 9 мая празднуется в условиях обострения разногласий и наращивания агрессии по всему миру."Так случилось, что 9 мая уже не просто торжественная и памятная дата. Теперь для нас это новый исторический рубеж обороны и защиты независимости и суверенитета нашей страны. У Европы уже выстраивается новая антирусская, антибелорусская миссия - то, из чего разрасталась в прошлом веке коричневая чума. Это новая упаковка излюбленного термина национал-социалистической пропаганды - новое жизненное пространство на Востоке. Только теперь не на базе зловещей и кровавой теории расового превосходства, а в модной обертке демократизации, глобализации и прав человека", - сказал Головченко.По его мнению, в попытках стереть историческую память, стремясь переписать историю, Европа фактически демонстрирует, что для нее это было вовсе не освобождение, а поражение. По словам премьера, "как на дрожжах, плодятся псевдоисторические изыскания, извращающие причины, ход и итоги Второй мировой войны, принижающие роль Советского Союза в победе над фашизмом, очерняющие командиров и бойцов Красной армии и движения сопротивления".На протяжении последнего десятилетия в западных странах целенаправленно осуществляется кампания по осквернению и уничтожению памятников и мемориалов советским воинам, освободившим эти государства от коричневой чумы, отметил Головченко. "Одновременно прославляется нацистское движение. Даже у наших соседей, с которыми мы в составе общей страны сражались против фашизма, сегодня проводятся публичные демонстрации неонацистов. Чествуются бывшие легионеры СС и героизируются нацистские преступники и их прихвостни, в честь которых переименовываются улицы", - продолжил он.

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787161773.html

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европа

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Наталья Макарова

в мире, белоруссия, европа, минск, санкции ес в отношении белоруссии, роман головченко, санкции, экономика