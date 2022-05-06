19:28 06.05.2022 (обновлено: 20:09 06.05.2022)
Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ
Wall Street Journal: китайские компании без предупреждения прекращают поставки в Россию
Смартфон компании Xiaomi. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Без официальных объявлений сворачивают поставки в Россию, где китайские технологические компании лидируют на рынке многих товаров", — говорится в материале.
По информации издания, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Штаты прекратить предоставлять китайским компаниям свое программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций.
В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Так, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось, отмечает редакция.
Данные поставщиков, логистических компаний и рыночных исследователей говорят о том, что корпорация Lenovo прекратила поставки в Россию вскоре после начала украинского кризиса. При этом некоторый запас товаров все еще остается доступным.
Тем не менее далеко не все китайские компании уходят с российского рынка без официальных сообщений. В конце апреля производитель дронов DJI сообщил о временной приостановке деятельности в России и на Украине.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Последовавшее за санкциями нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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