https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787300699.html

Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ

Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022

Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ

Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T19:28

2022-05-06T19:28

2022-05-06T20:09

экономика

технологии

сша

китай

украина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации издания, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Штаты прекратить предоставлять китайским компаниям свое программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций.В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Так, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось, отмечает редакция.Данные поставщиков, логистических компаний и рыночных исследователей говорят о том, что корпорация Lenovo прекратила поставки в Россию вскоре после начала украинского кризиса. При этом некоторый запас товаров все еще остается доступным.Тем не менее далеко не все китайские компании уходят с российского рынка без официальных сообщений. В конце апреля производитель дронов DJI сообщил о временной приостановке деятельности в России и на Украине.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Последовавшее за санкциями нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220504/kitay-1786879722.html

https://ria.ru/20220430/otvet-1786285998.html

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китай

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экономика, технологии, сша, китай, украина