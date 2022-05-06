Рейтинг@Mail.ru
Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787300699.html
Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ
Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ
Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:28
2022-05-06T20:09
экономика
технологии
сша
китай
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749600742_0:158:3150:1930_1920x0_80_0_0_21bf37bc3725e2e7db7676ce1ffb5769.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации издания, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Штаты прекратить предоставлять китайским компаниям свое программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций.В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Так, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось, отмечает редакция.Данные поставщиков, логистических компаний и рыночных исследователей говорят о том, что корпорация Lenovo прекратила поставки в Россию вскоре после начала украинского кризиса. При этом некоторый запас товаров все еще остается доступным.Тем не менее далеко не все китайские компании уходят с российского рынка без официальных сообщений. В конце апреля производитель дронов DJI сообщил о временной приостановке деятельности в России и на Украине.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Последовавшее за санкциями нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220504/kitay-1786879722.html
https://ria.ru/20220430/otvet-1786285998.html
сша
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749600742_219:0:2792:1930_1920x0_80_0_0_faa2e2d4a3bebb907fb139ad67360da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, сша, китай, украина
19:28 06.05.2022 (обновлено: 20:09 06.05.2022)
 
Несколько китайских фирм останавливают поставки в Россию, сообщили СМИ

Wall Street Journal: китайские компании без предупреждения прекращают поставки в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон компании Xiaomi
Смартфон компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Смартфон компании Xiaomi. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Без официальных объявлений сворачивают поставки в Россию, где китайские технологические компании лидируют на рынке многих товаров", — говорится в материале.
По информации издания, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Штаты прекратить предоставлять китайским компаниям свое программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций.
В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Так, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось, отмечает редакция.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 20:35
Guardian: Китай проводит "стресс-тестирование" на случай санкций
Данные поставщиков, логистических компаний и рыночных исследователей говорят о том, что корпорация Lenovo прекратила поставки в Россию вскоре после начала украинского кризиса. При этом некоторый запас товаров все еще остается доступным.
Тем не менее далеко не все китайские компании уходят с российского рынка без официальных сообщений. В конце апреля производитель дронов DJI сообщил о временной приостановке деятельности в России и на Украине.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Последовавшее за санкциями нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Запорный кран - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 04:19
В Китае оценили "самый жесткий ответ" России на санкции Запада
 
ЭкономикаТехнологииСШАКитайУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала