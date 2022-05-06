https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787280969.html

Премьер Финляндии призвала Китай присоединиться к санкциям против России

Премьер Финляндии призвала Китай присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 07.05.2022

Премьер Финляндии призвала Китай присоединиться к санкциям против России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает важным присоединение Китая к санкциям против России, об этом она заявила в интервью японской газете "Никкэй". РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T18:09

2022-05-06T18:09

2022-05-07T07:57

в мире

финляндия

санна марин

китай

россия

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

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ТОКИО, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает важным присоединение Китая к санкциям против России, об этом она заявила в интервью японской газете "Никкэй"."Важно, чтобы он присоединился к санкциям против России", - сказала она о роли Китая в антироссийских санкциях. Также Марин отметила, что важно и применение к России еще более тяжелых санкций. "Необходимо сделать так, чтобы война стоила России как можно дороже", - сказала премьер-министр.Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784198239.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, санна марин, китай, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр