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Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
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Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая, сообщили СМИ
Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая, сообщили СМИ
Страны "Большой семерки" 8 мая обсудят возможные новые санкции в отношении РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:10
2022-05-06T17:10
в мире
владимир зеленский
владимир путин
донбасс
украина
россия
g7
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" 8 мая обсудят возможные новые санкции в отношении РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Обсуждение поможет скоординировать новые меры и, возможно, окончательно их доработать, утверждает агентство.Согласно источникам, Владимира Зеленского пригласили принять участие в мероприятии.Ранее агентство dpa со ссылкой на представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн сообщало, что Зеленский в воскресенье обсудит ситуацию на Украине в ходе онлайн-конференции лидеров "Большой семерки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, украина, россия, g7
17:10 06.05.2022
 
Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая, сообщили СМИ

Bloomberg: страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" 8 мая обсудят возможные новые санкции в отношении РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Обсуждение поможет скоординировать новые меры и, возможно, окончательно их доработать, утверждает агентство.
Закрытая автозаправочная станция BP в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 16:08
В Германии раскрыли "кошмарные" заблуждения ЕС об антироссийских санкциях
Согласно источникам, Владимира Зеленского пригласили принять участие в мероприятии.
Ранее агентство dpa со ссылкой на представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн сообщало, что Зеленский в воскресенье обсудит ситуацию на Украине в ходе онлайн-конференции лидеров "Большой семерки".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияG7
 
 
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