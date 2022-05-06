https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787262244.html

Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая, сообщили СМИ

Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022

Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая, сообщили СМИ

Страны "Большой семерки" 8 мая обсудят возможные новые санкции в отношении РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:10

2022-05-06T17:10

2022-05-06T17:10

в мире

владимир зеленский

владимир путин

донбасс

украина

россия

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" 8 мая обсудят возможные новые санкции в отношении РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Обсуждение поможет скоординировать новые меры и, возможно, окончательно их доработать, утверждает агентство.Согласно источникам, Владимира Зеленского пригласили принять участие в мероприятии.Ранее агентство dpa со ссылкой на представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн сообщало, что Зеленский в воскресенье обсудит ситуацию на Украине в ходе онлайн-конференции лидеров "Большой семерки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html

https://ria.ru/20220506/ekonomika-1787197027.html

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, украина, россия, g7