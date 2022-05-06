https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html

В Германии раскрыли "кошмарные" заблуждения ЕС об антироссийских санкциях

В Германии раскрыли "кошмарные" заблуждения ЕС об антироссийских санкциях - РИА Новости, 06.05.2022

В Германии раскрыли "кошмарные" заблуждения ЕС об антироссийских санкциях

Возможный запрет на поставки нефти, который обсуждает ЕС, может не только не навредить Москве, но даже сыграть ей на руку и привести к еще большим проблемам в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:08

2022-05-06T16:08

2022-05-06T17:12

урсула фон дер ляйен

цены на нефть

эрик мамер

венгрия

европа

россия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Возможный запрет на поставки нефти, который обсуждает ЕС, может не только не навредить Москве, но даже сыграть ей на руку и привести к еще большим проблемам в самой Европе, сообщил немецкий телеканал Das Erste.По словам корреспондента Хольгера Бекманна, в Брюсселе серьезно заблуждаются насчет того, что эмбарго на энергоресурс создаст для России большие экономические трудности: сам факт того, что Европа собирается отказаться от нефти "в рассрочку", отложив введение запрета для некоторых стран, поспособствовал росту ее стоимости.У Кремля в такой ситуации наверняка найдутся альтернативные покупатели, например Китай или Индия, отмечается в сюжете. Тем более продолжатся поставки и для попросивших отсрочку, в частности Словакии и Венгрии, что демонстрирует пресловутое "великое европейское единство", подчеркнул автор материала. По его мнению, в таком случае прибыль от продажи энергоресурсов может оказаться даже больше, чем раньше, а нефтяное эмбарго Европы закончится ничем.Бекманн посетовал, что подобный сценарий стал возможен в том числе из-за попустительства жителей Европы, которые "продолжают бодро сжигать нефть", несмотря на возможное эмбарго. Россия в ответ вправе применить свое "самое мощное экономическое оружие" и прекратить поставки газа, что уже было продемонстрировано в случае с Польшей и Болгарией."В Брюсселе рассуждают о наступлении кошмарного сценария. Добавить нечего. Как там говорилось? Благими намерениями вымощена дорога в ад. Именно так", — подытожил корреспондент.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против Москвы предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным — до конца года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял: предложение по нефтяному эмбарго учитывает факт, что некоторые европейские государства по ряду причин больше зависят от поставок энергоресурсов.При этом, по данным СМИ, накануне постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, поэтому они продолжат обсуждение. Работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Будапешт — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/borrel-1787228405.html

https://ria.ru/20220502/energoresurchsy-1786558263.html

https://ria.ru/20220506/gaz-1787236399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

урсула фон дер ляйен, цены на нефть, эрик мамер, венгрия, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, москва