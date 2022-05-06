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СМИ: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российские нефтепродукты - РИА Новости, 06.05.2022
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СМИ: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российские нефтепродукты
СМИ: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российские нефтепродукты - РИА Новости, 06.05.2022
СМИ: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российские нефтепродукты
Хорватия требует исключения из обсуждаемого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России, так как крупнейшей нефтегазовой компании страны INA... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:14
2022-05-06T15:40
хорватия
санкции
евросоюз
сербия
цены на нефть
экономика
еврокомиссия
газпром нефть
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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Хорватия требует исключения из обсуждаемого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России, так как крупнейшей нефтегазовой компании страны INA требуется вакуумный газойль, передает портал издания Vecernji list со ссылкой на источники."VGO (вакуумный газойль – ред.) – сырье, необходимое для производства дизельного топлива, а нефтеперерабатывающий завод INA в городе Риека оптимизирован для его использования в производственном цикле. Источники снабжения VGO на рынке весьма ограниченны. Вследствие этого INA выступает за дальнейшие закупки VGO, как это и было до сих пор", - приводит портал текст обращения компании к Еврокомиссии. По информации издания, речь идет об изъятии из пакета санкций на год.Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, NIS "Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
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хорватия, санкции, евросоюз, сербия, цены на нефть, экономика, еврокомиссия, газпром нефть
15:14 06.05.2022 (обновлено: 15:40 06.05.2022)
 
СМИ: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российские нефтепродукты

Vecernji list: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российские нефтепродукты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Загреб
Город Загреб - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Хорватия требует исключения из обсуждаемого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России, так как крупнейшей нефтегазовой компании страны INA требуется вакуумный газойль, передает портал издания Vecernji list со ссылкой на источники.
"VGO (вакуумный газойль – ред.) – сырье, необходимое для производства дизельного топлива, а нефтеперерабатывающий завод INA в городе Риека оптимизирован для его использования в производственном цикле. Источники снабжения VGO на рынке весьма ограниченны. Вследствие этого INA выступает за дальнейшие закупки VGO, как это и было до сих пор", - приводит портал текст обращения компании к Еврокомиссии. По информации издания, речь идет об изъятии из пакета санкций на год.
Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, NIS "Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
14:11
Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России
 
ХорватияСанкцииЕвросоюзСербияЦены на нефтьЭкономикаЕврокомиссияГазпром нефть
 
 
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