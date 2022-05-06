https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787150877.html
Медведев оценил отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла
Медведев оценил отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 06.05.2022
Медведев оценил отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "совершил мужественный шаг", когда заявил о своем отказе поддерживать антироссийские санкции, в частности, ограничения... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:54
2022-05-06T10:54
2022-05-06T11:39
виктор орбан
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "совершил мужественный шаг", когда заявил о своем отказе поддерживать антироссийские санкции, в частности, ограничения против патриарха Кирилла. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. "Внесённый в "Миротворец" премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)", — отметил экс-президент.По мнению Медведева, "наиболее разумным" европейским лидерам "надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух".Политик завершил свой пост вопросами — "что предпримет этот пастух" и "как поведет себя часть стада, готовая к самопожертвованию" ради его сытой жизни.Накануне Орбан заявил, что о поддержке санкций против церковных лидеров "не может быть и речи". Рестрикции в отношении патриарха Кирилла, как писали европейские СМИ, рассматривались в рамках шестого пакета санкций против России из-за военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787142465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий медведев
10:54 06.05.2022 (обновлено: 11:39 06.05.2022)
Медведев оценил отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла
Медведев: Орбан совершил мужественный шаг, отказавшись от санкций против патриарха Кирилла
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "совершил мужественный шаг", когда заявил о своем отказе поддерживать антироссийские санкции, в частности, ограничения против патриарха Кирилла. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Внесённый в "Миротворец" премьер Венгрии Виктор Орбан
совершил мужественный для безгласной Европы
шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)", — отметил экс-президент.
По мнению Медведева, "наиболее разумным" европейским лидерам "надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух".
Политик завершил свой пост вопросами — "что предпримет этот пастух" и "как поведет себя часть стада, готовая к самопожертвованию" ради его сытой жизни.
Накануне Орбан заявил, что о поддержке санкций против церковных лидеров "не может быть и речи". Рестрикции в отношении патриарха Кирилла, как писали европейские СМИ, рассматривались в рамках шестого пакета санкций против России из-за военной операции на Украине.