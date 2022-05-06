https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787148240.html

Никакие санкции не сломят волю российского народа и власти, заявил Лавров

Никакие санкции не сломят волю российского народа и власти, заявил Лавров - РИА Новости, 06.05.2022

Никакие санкции не сломят волю российского народа и власти, заявил Лавров

Никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, заявил глава... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:46

2022-05-06T10:46

2022-05-06T15:07

россия

санкции в отношении россии

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров."Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю российского народа, волю российского руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, отстаивать законные интересы Российской Федерации и не допустить того, чтобы прямо на наших границах… создавались прямые угрозы нашей безопасности", - сказал Лавров, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы.По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас на карте "будущее мира и то, каким этот мир будет" - однополярным, под полным контролем Вашингтона или справедливым и демократичным. "Мы с подавляющим большинством стран мира выступаем именно за это (за второе - ред.)", - добавил министр.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

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Лавров: "Никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа" Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа". Дипломат сообщил об этом во время церемонии возложения цветов к мемориальной доске ветеранов МИД РФ в Москве. 2022-05-06T10:46 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, санкции в отношении россии, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров