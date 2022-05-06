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Никакие санкции не сломят волю российского народа и власти, заявил Лавров - РИА Новости, 06.05.2022
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Никакие санкции не сломят волю российского народа и власти, заявил Лавров
Никакие санкции не сломят волю российского народа и власти, заявил Лавров - РИА Новости, 06.05.2022
Никакие санкции не сломят волю российского народа и власти, заявил Лавров
Никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, заявил глава... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:46
2022-05-06T15:07
россия
санкции в отношении россии
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров."Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю российского народа, волю российского руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, отстаивать законные интересы Российской Федерации и не допустить того, чтобы прямо на наших границах… создавались прямые угрозы нашей безопасности", - сказал Лавров, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы.По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас на карте "будущее мира и то, каким этот мир будет" - однополярным, под полным контролем Вашингтона или справедливым и демократичным. "Мы с подавляющим большинством стран мира выступаем именно за это (за второе - ред.)", - добавил министр.
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Лавров: "Никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа". Дипломат сообщил об этом во время церемонии возложения цветов к мемориальной доске ветеранов МИД РФ в Москве.
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россия, санкции в отношении россии, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
10:46 06.05.2022 (обновлено: 15:07 06.05.2022)
 
Никакие санкции не сломят волю российского народа и власти, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: никакие санкции не сломят волю российского народа и руководства

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
"Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю российского народа, волю российского руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, отстаивать законные интересы Российской Федерации и не допустить того, чтобы прямо на наших границах… создавались прямые угрозы нашей безопасности", - сказал Лавров, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы.
По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас на карте "будущее мира и то, каким этот мир будет" - однополярным, под полным контролем Вашингтона или справедливым и демократичным. "Мы с подавляющим большинством стран мира выступаем именно за это (за второе - ред.)", - добавил министр.
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РоссияСанкции в отношении РоссииОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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