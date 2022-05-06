https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787142465.html

В РПЦ оценили отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла

В РПЦ оценили отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 06.05.2022

В РПЦ оценили отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал премьер-министра Венгрии Виктора... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:23

2022-05-06T10:23

2022-05-06T10:23

николай расторгуев

евросоюз

в мире

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир легойда

русская православная церковь

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785172314_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_af40f22c197293d84e0cdd79302882d9.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о том, что не будет поддерживать санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, разумным политиком, мыслящим стратегически.Орбан ранее заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и всея Руси Кирилла."Есть же разумные политики, способные мыслить здраво и стратегически", – написал Легойда в своем канале в Telegram, комментируя слова Орбана.Агентство Франс Пресс 5 мая сообщило о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла и певца Николая Расторгуева. В ответ на это Легойда заявил, что неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, а РПЦ не запугать занесением "в какие-то списки".

https://ria.ru/20220504/razgovor-1786792621.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

николай расторгуев, евросоюз, в мире, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир легойда, русская православная церковь, религия