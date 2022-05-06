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В РПЦ оценили отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 06.05.2022
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В РПЦ оценили отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла
В РПЦ оценили отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 06.05.2022
В РПЦ оценили отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал премьер-министра Венгрии Виктора... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:23
2022-05-06T10:23
николай расторгуев
евросоюз
в мире
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир легойда
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о том, что не будет поддерживать санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, разумным политиком, мыслящим стратегически.Орбан ранее заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и всея Руси Кирилла."Есть же разумные политики, способные мыслить здраво и стратегически", – написал Легойда в своем канале в Telegram, комментируя слова Орбана.Агентство Франс Пресс 5 мая сообщило о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла и певца Николая Расторгуева. В ответ на это Легойда заявил, что неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, а РПЦ не запугать занесением "в какие-то списки".
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николай расторгуев, евросоюз, в мире, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир легойда, русская православная церковь, религия
10:23 06.05.2022
 
В РПЦ оценили отказ Орбана поддержать санкции против патриарха Кирилла

РПЦ назвала Орбана разумным политиком за отказ поддержать санкции против патриарха Кирилла

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о том, что не будет поддерживать санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, разумным политиком, мыслящим стратегически.
Орбан ранее заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Есть же разумные политики, способные мыслить здраво и стратегически", – написал Легойда в своем канале в Telegram, комментируя слова Орбана.
Агентство Франс Пресс 5 мая сообщило о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла и певца Николая Расторгуева. В ответ на это Легойда заявил, что неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, а РПЦ не запугать занесением "в какие-то списки".
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 13:51Религия
В РПЦ отреагировали на слова папы Франциска о патриархе Кирилле
 
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