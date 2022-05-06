DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты
Лизингодатель из Дубая потерял более $500 млн из-за отказа России вернуть самолеты
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Крупнейшая на Ближнем Востоке компания по лизингу воздушных судов Dubai Aerospace Enterprise DAE потеряла около 538 миллионов долларов, списав сданные в лизинг авиакомпаниям России самолеты в результате отказа перевозчиков возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных стран, говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года, размещенном на ее сайте.
"Воздушные суда, принадлежащие авиакомпаниям в России и более не находящиеся под контролем компании, списаны на сумму 537,9 миллиона долларов", - отмечается в отчете.
Как заявил по этому поводу главный исполнительный директор DAE Фироз Тарапор, слова которого приводит компания, "мы активно отреагировали на потерю контроля над самолетами, переданными в аренду авиакомпаниям в России, списав наши чистые инвестиции".
"Мы подали иски на сумму один миллиард долларов по определенным страховым полисам и рассчитываем подать дополнительные иски для возмещения причитающихся нам сумм. Наши показатели достаточности капитала и ликвидности остаются высокими", - добавил он.
При этом, комментируя финансовые результаты за первый квартал 2022 года, он отметил продолжающееся восстановление глобальных авиаперевозок, обусловленное спросом. "Мы по-прежнему наблюдаем тенденцию к нормализации авиаперевозок, при этом все основные показатели указывают на то, что для наших клиентов-авиакомпаний впереди ожидается сильный летний сезон", - добавил Тарапор.
Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.