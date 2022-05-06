Рейтинг@Mail.ru
DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/samolety-1787235062.html
DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты
DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты - РИА Новости, 06.05.2022
DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты
Крупнейшая на Ближнем Востоке компания по лизингу воздушных судов Dubai Aerospace Enterprise DAE потеряла около 538 миллионов долларов, списав сданные в лизинг... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:47
2022-05-06T15:47
экономика
виталий савельев
россия
украина
сша
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715212_35:0:3383:1883_1920x0_80_0_0_4e307efafb18328f67dcaa8d77e7fc9a.jpg
ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Крупнейшая на Ближнем Востоке компания по лизингу воздушных судов Dubai Aerospace Enterprise DAE потеряла около 538 миллионов долларов, списав сданные в лизинг авиакомпаниям России самолеты в результате отказа перевозчиков возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных стран, говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года, размещенном на ее сайте."Воздушные суда, принадлежащие авиакомпаниям в России и более не находящиеся под контролем компании, списаны на сумму 537,9 миллиона долларов", - отмечается в отчете.Как заявил по этому поводу главный исполнительный директор DAE Фироз Тарапор, слова которого приводит компания, "мы активно отреагировали на потерю контроля над самолетами, переданными в аренду авиакомпаниям в России, списав наши чистые инвестиции"."Мы подали иски на сумму один миллиард долларов по определенным страховым полисам и рассчитываем подать дополнительные иски для возмещения причитающихся нам сумм. Наши показатели достаточности капитала и ликвидности остаются высокими", - добавил он.При этом, комментируя финансовые результаты за первый квартал 2022 года, он отметил продолжающееся восстановление глобальных авиаперевозок, обусловленное спросом. "Мы по-прежнему наблюдаем тенденцию к нормализации авиаперевозок, при этом все основные показатели указывают на то, что для наших клиентов-авиакомпаний впереди ожидается сильный летний сезон", - добавил Тарапор.Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.
https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786638153.html
https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715212_162:0:2673:1883_1920x0_80_0_0_998fd5f53e1bb6ebc25a1407357647ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, виталий савельев, россия, украина, сша, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
15:47 06.05.2022
 
DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты

Лизингодатель из Дубая потерял более $500 млн из-за отказа России вернуть самолеты

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Крупнейшая на Ближнем Востоке компания по лизингу воздушных судов Dubai Aerospace Enterprise DAE потеряла около 538 миллионов долларов, списав сданные в лизинг авиакомпаниям России самолеты в результате отказа перевозчиков возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных стран, говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года, размещенном на ее сайте.
"Воздушные суда, принадлежащие авиакомпаниям в России и более не находящиеся под контролем компании, списаны на сумму 537,9 миллиона долларов", - отмечается в отчете.
Как заявил по этому поводу главный исполнительный директор DAE Фироз Тарапор, слова которого приводит компания, "мы активно отреагировали на потерю контроля над самолетами, переданными в аренду авиакомпаниям в России, списав наши чистые инвестиции".
"Мы подали иски на сумму один миллиард долларов по определенным страховым полисам и рассчитываем подать дополнительные иски для возмещения причитающихся нам сумм. Наши показатели достаточности капитала и ликвидности остаются высокими", - добавил он.
Самолеты в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 12:58
Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты
При этом, комментируя финансовые результаты за первый квартал 2022 года, он отметил продолжающееся восстановление глобальных авиаперевозок, обусловленное спросом. "Мы по-прежнему наблюдаем тенденцию к нормализации авиаперевозок, при этом все основные показатели указывают на то, что для наших клиентов-авиакомпаний впереди ожидается сильный летний сезон", - добавил Тарапор.
Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.
Путин заявил, что отказ от сотрудничества с Россией ударил по Европе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 12:53
Путин: санкции против России вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе
 
ЭкономикаВиталий СавельевРоссияУкраинаСШАЕвросоюзФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала