https://ria.ru/20220506/samolety-1787235062.html

DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты

DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты - РИА Новости, 06.05.2022

DAE потеряла 538 миллионов долларов из-за отказа России вернуть самолеты

Крупнейшая на Ближнем Востоке компания по лизингу воздушных судов Dubai Aerospace Enterprise DAE потеряла около 538 миллионов долларов, списав сданные в лизинг... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:47

2022-05-06T15:47

2022-05-06T15:47

экономика

виталий савельев

россия

украина

сша

евросоюз

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Крупнейшая на Ближнем Востоке компания по лизингу воздушных судов Dubai Aerospace Enterprise DAE потеряла около 538 миллионов долларов, списав сданные в лизинг авиакомпаниям России самолеты в результате отказа перевозчиков возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных стран, говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года, размещенном на ее сайте."Воздушные суда, принадлежащие авиакомпаниям в России и более не находящиеся под контролем компании, списаны на сумму 537,9 миллиона долларов", - отмечается в отчете.Как заявил по этому поводу главный исполнительный директор DAE Фироз Тарапор, слова которого приводит компания, "мы активно отреагировали на потерю контроля над самолетами, переданными в аренду авиакомпаниям в России, списав наши чистые инвестиции"."Мы подали иски на сумму один миллиард долларов по определенным страховым полисам и рассчитываем подать дополнительные иски для возмещения причитающихся нам сумм. Наши показатели достаточности капитала и ликвидности остаются высокими", - добавил он.При этом, комментируя финансовые результаты за первый квартал 2022 года, он отметил продолжающееся восстановление глобальных авиаперевозок, обусловленное спросом. "Мы по-прежнему наблюдаем тенденцию к нормализации авиаперевозок, при этом все основные показатели указывают на то, что для наших клиентов-авиакомпаний впереди ожидается сильный летний сезон", - добавил Тарапор.Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.

https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786638153.html

https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

россия

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, виталий савельев, россия, украина, сша, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)