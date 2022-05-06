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ВС России уничтожили более 150 украинских самолетов с начала спецоперации

ВС России уничтожили более 150 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 06.05.2022

ВС России уничтожили более 150 украинских самолетов с начала спецоперации

Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции на Украине уничтожили свыше 150 украинских военных самолетов, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:51

2022-05-06T10:51

2022-05-06T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции на Украине уничтожили свыше 150 украинских военных самолетов, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппарата, 290 зенитных ракетных комплексов, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков