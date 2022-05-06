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Прохожий спас жительницу Сахалина с ребенком от грабителя - РИА Новости, 06.05.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220506/sakhalin-1787143524.html
Прохожий спас жительницу Сахалина с ребенком от грабителя
Прохожий спас жительницу Сахалина с ребенком от грабителя - РИА Новости, 06.05.2022
Прохожий спас жительницу Сахалина с ребенком от грабителя
Случайный прохожий пришёл на помощь южносахалинке с ребёнком, когда ее пытался ограбить незнакомец, сообщает в пятницу региональное управление МВД России. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:28
2022-05-06T10:28
хорошие новости
сахалинская область
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Случайный прохожий пришёл на помощь южносахалинке с ребёнком, когда ее пытался ограбить незнакомец, сообщает в пятницу региональное управление МВД России.Инцидент произошёл ещё в конце апреля, однако ранее о нём известно не было."В УМВД по городу Южно-Сахалинску 25 апреля поступило сообщение от гражданки о том, что у неё пытались вырвать сумку. Женщина уточнила, что, когда она шла с ребёнком в районе дома №22 на улице Пограничной, внезапно неизвестный мужчина подбежал к ней и попытался силой вырвать у нее из рук сумочку", - говорится в релизе.По словам женщины, она сопротивлялась и удерживала сумку, пока ей на помощь не подоспели случайные прохожие, один из которых сбил с ног грабителя.На место происшествия оперативно прибыли полицейские и затем доставили грабителя в отделение для дальнейшего разбирательства.Задержанный 32-летний местный житель признался в нападении. В настоящее время он заключен под стражу. На него возбуждено уголовное дело о грабеже.
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сахалинская область
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сахалинская область, южно-сахалинск, происшествия
10:28 06.05.2022
 
Прохожий спас жительницу Сахалина с ребенком от грабителя

Прохожий спас жительницу Сахалина с ребенком от грабителя, нападавший задержан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Случайный прохожий пришёл на помощь южносахалинке с ребёнком, когда ее пытался ограбить незнакомец, сообщает в пятницу региональное управление МВД России.
Инцидент произошёл ещё в конце апреля, однако ранее о нём известно не было.
"В УМВД по городу Южно-Сахалинску 25 апреля поступило сообщение от гражданки о том, что у неё пытались вырвать сумку. Женщина уточнила, что, когда она шла с ребёнком в районе дома №22 на улице Пограничной, внезапно неизвестный мужчина подбежал к ней и попытался силой вырвать у нее из рук сумочку", - говорится в релизе.
По словам женщины, она сопротивлялась и удерживала сумку, пока ей на помощь не подоспели случайные прохожие, один из которых сбил с ног грабителя.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские и затем доставили грабителя в отделение для дальнейшего разбирательства.
Задержанный 32-летний местный житель признался в нападении. В настоящее время он заключен под стражу. На него возбуждено уголовное дело о грабеже.
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