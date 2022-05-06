Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/saakashvili-1787254247.html
Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику
Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику - РИА Новости, 06.05.2022
Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику
Сторонники находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в пятницу в Рустави у стен тюрьмы акцию протеста с требованием... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:39
2022-05-06T16:39
в мире
грузия
батуми
единое национальное движение
рустави
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754617216_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1315ab69ea571183d0296436e22db270.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мая - РИА Новости. Сторонники находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в пятницу в Рустави у стен тюрьмы акцию протеста с требованием перевода политика в зарубежную клинику для дальнейшего лечения, кадры транслирует оппозиционная партия "Единое национальное движение" в социальной сети.Ранее члены консилиума врачей при народном защитнике Грузии сообщили, что состояние Саакашвили, который дважды объявлял голодовку в знак протеста, ухудшилось, и пенитенциарная служба не в силах предоставить ему соответствующее медицинское обслуживание. Члены семьи политика требуют перевести Саакашвили в клинику за границей с целью лечения. Пенитенциарная служба минюста Грузии неоднократно опровергала распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным Службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами."Призываем руководство Грузии прекратить пытки (экс- ред.) президента, Саакашвили может не выжить в этом месте. Необходимо срочно перевести его в заграничную клинику, иначе он погибнет", - заявил один из участников акции журналистам.Участники митинга держат в руках плакаты и национальный флаг Грузии. Они скандируют: "Миша! Миша!".Представители "Единого национального движения" в разговоре с журналистами сообщили, что акции протеста продолжатся в регионах страны. Очередной митинг запланирован в пятницу вечером в городе Батуми.
https://ria.ru/20220426/saakashvili-1785507437.html
https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html
грузия
батуми
рустави
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754617216_81:0:1420:1004_1920x0_80_0_0_16160fb44dcd445b2867c204ccec7d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, батуми, единое национальное движение, рустави
16:39 06.05.2022
 
Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику

В Рустави около здания тюрьмы проходит акция с требованием перевода Саакашвили в клинику

© Sputnik / Vladimir UmikashviliМитинг с требованием освободить Михаила Саакашвили
Митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 6 мая - РИА Новости. Сторонники находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в пятницу в Рустави у стен тюрьмы акцию протеста с требованием перевода политика в зарубежную клинику для дальнейшего лечения, кадры транслирует оппозиционная партия "Единое национальное движение" в социальной сети.
Ранее члены консилиума врачей при народном защитнике Грузии сообщили, что состояние Саакашвили, который дважды объявлял голодовку в знак протеста, ухудшилось, и пенитенциарная служба не в силах предоставить ему соответствующее медицинское обслуживание. Члены семьи политика требуют перевести Саакашвили в клинику за границей с целью лечения. Пенитенциарная служба минюста Грузии неоднократно опровергала распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным Службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 13:28
Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности
"Призываем руководство Грузии прекратить пытки (экс- ред.) президента, Саакашвили может не выжить в этом месте. Необходимо срочно перевести его в заграничную клинику, иначе он погибнет", - заявил один из участников акции журналистам.
Участники митинга держат в руках плакаты и национальный флаг Грузии. Они скандируют: "Миша! Миша!".
Представители "Единого национального движения" в разговоре с журналистами сообщили, что акции протеста продолжатся в регионах страны. Очередной митинг запланирован в пятницу вечером в городе Батуми.
Михаил Саакашвили после задержания в Рустави - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 13:04
В Тбилиси пожалели, что Саакашвили не растаможили вместе со сметаной
 
В миреГрузияБатумиЕдиное национальное движениеРустави
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала