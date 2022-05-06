Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику
В Рустави около здания тюрьмы проходит акция с требованием перевода Саакашвили в клинику
© Sputnik / Vladimir UmikashviliМитинг с требованием освободить Михаила Саакашвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 мая - РИА Новости. Сторонники находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в пятницу в Рустави у стен тюрьмы акцию протеста с требованием перевода политика в зарубежную клинику для дальнейшего лечения, кадры транслирует оппозиционная партия "Единое национальное движение" в социальной сети.
Ранее члены консилиума врачей при народном защитнике Грузии сообщили, что состояние Саакашвили, который дважды объявлял голодовку в знак протеста, ухудшилось, и пенитенциарная служба не в силах предоставить ему соответствующее медицинское обслуживание. Члены семьи политика требуют перевести Саакашвили в клинику за границей с целью лечения. Пенитенциарная служба минюста Грузии неоднократно опровергала распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным Службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами.
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"Призываем руководство Грузии прекратить пытки (экс- ред.) президента, Саакашвили может не выжить в этом месте. Необходимо срочно перевести его в заграничную клинику, иначе он погибнет", - заявил один из участников акции журналистам.
Участники митинга держат в руках плакаты и национальный флаг Грузии. Они скандируют: "Миша! Миша!".
Представители "Единого национального движения" в разговоре с журналистами сообщили, что акции протеста продолжатся в регионах страны. Очередной митинг запланирован в пятницу вечером в городе Батуми.