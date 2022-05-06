https://ria.ru/20220506/saakashvili-1787254247.html

Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику

Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику - РИА Новости, 06.05.2022

Сторонники Саакашвили потребовали его перевода в клинику

Сторонники находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в пятницу в Рустави у стен тюрьмы акцию протеста с требованием... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:39

2022-05-06T16:39

2022-05-06T16:39

в мире

грузия

батуми

единое национальное движение

рустави

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ТБИЛИСИ, 6 мая - РИА Новости. Сторонники находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в пятницу в Рустави у стен тюрьмы акцию протеста с требованием перевода политика в зарубежную клинику для дальнейшего лечения, кадры транслирует оппозиционная партия "Единое национальное движение" в социальной сети.Ранее члены консилиума врачей при народном защитнике Грузии сообщили, что состояние Саакашвили, который дважды объявлял голодовку в знак протеста, ухудшилось, и пенитенциарная служба не в силах предоставить ему соответствующее медицинское обслуживание. Члены семьи политика требуют перевести Саакашвили в клинику за границей с целью лечения. Пенитенциарная служба минюста Грузии неоднократно опровергала распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным Службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами."Призываем руководство Грузии прекратить пытки (экс- ред.) президента, Саакашвили может не выжить в этом месте. Необходимо срочно перевести его в заграничную клинику, иначе он погибнет", - заявил один из участников акции журналистам.Участники митинга держат в руках плакаты и национальный флаг Грузии. Они скандируют: "Миша! Миша!".Представители "Единого национального движения" в разговоре с журналистами сообщили, что акции протеста продолжатся в регионах страны. Очередной митинг запланирован в пятницу вечером в городе Батуми.

https://ria.ru/20220426/saakashvili-1785507437.html

https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html

грузия

батуми

рустави

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, батуми, единое национальное движение, рустави