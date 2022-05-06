https://ria.ru/20220506/remont-1787167565.html

Орлов будет лично проверять, как идет ремонт дорог в Благовещенске

Орлов будет лично проверять, как идет ремонт дорог в Благовещенске - РИА Новости, 06.05.2022

Орлов будет лично проверять, как идет ремонт дорог в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов будет по субботам лично проверять, как идёт ремонт на дорогах Благовещенска по нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:48

2022-05-06T11:48

2022-05-06T11:48

амурская область

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов будет по субботам лично проверять, как идёт ремонт на дорогах Благовещенска по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), сообщает правительство региона."Ход работ на дорогах Благовещенска по субботам будет лично проверять губернатор Василий Орлов. Выездные совещания планируются еженедельно. Об этом глава региона заявил в ходе совещания по реализации нацпроекта БКД, которое состоялось в областном правительстве", - говорится в сообщении.Благовещенск на ремонт дорог в рамках нацпроектов получил около 700 миллионов рублей, по нацпроекту БКД в городе в этом году ремонтируют четыре участка дорог.Со ссылкой на мэра областного центра Олега Имамеева сообщается, что ремонт участка улицы Горького от Лазо до Театральной планируется завершить в октябре - на месяц раньше срока. Протяженность этого участка - 1,6 километра, на дорожные работы выделено около 185 миллионов рублей.В октябре завершат также ремонт участка улицы Ленина — от Театральной до Шимановского и работы на Игнатьевском шоссе, капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Мухина — на участке от Зейской до Пролетарской — дорожники планируют закончить в ноябре."На ремонт дорог Благовещенск дополнительно получит 100 миллионов рублей. Приоритет в этом году — четыре объекта, которые ремонтируем по нацпроекту БКД, а также тротуары, автобусные остановки и ливневки вдоль этих участков дорог. Но с подрядными организациями необходимо плотно работать. Недопустима ситуация, когда дорога перекрыта, но стройка "стоит", и дорожники не укладываются в установленные сроки", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.

https://ria.ru/20220504/pitanie-1786736212.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)