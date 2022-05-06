https://ria.ru/20220506/pytki-1787139875.html

СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного

СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного - РИА Новости, 06.05.2022

СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного

Следственный комитет России проверит видеозапись, на которой грузинский наемник пытает российского военнопленного и заставляет его оскорблять руководство своей... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:12

2022-05-06T10:12

2022-05-06T14:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

следственный комитет россии (ск рф)

грузия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет России проверит видеозапись, на которой грузинский наемник пытает российского военнопленного и заставляет его оскорблять руководство своей страны.В министерстве отметили, что такое поведение нарушает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Следователи намерены установить обстоятельства случившегося и найти причастных к этому преступлению.СК также изучит видео, на котором украинский военный использует высказывания, разжигающие межнациональную рознь, и призывает к убийству русскоязычного населения, в том числе российских солдат. Всех виновных найдут и привлекут к уголовной ответственности.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), грузия