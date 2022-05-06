https://ria.ru/20220506/pytki-1787139875.html
СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного
СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного - РИА Новости, 06.05.2022
СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного
Следственный комитет России проверит видеозапись, на которой грузинский наемник пытает российского военнопленного и заставляет его оскорблять руководство своей... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:12
2022-05-06T10:12
2022-05-06T14:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
грузия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет России проверит видеозапись, на которой грузинский наемник пытает российского военнопленного и заставляет его оскорблять руководство своей страны.В министерстве отметили, что такое поведение нарушает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Следователи намерены установить обстоятельства случившегося и найти причастных к этому преступлению.СК также изучит видео, на котором украинский военный использует высказывания, разжигающие межнациональную рознь, и призывает к убийству русскоязычного населения, в том числе российских солдат. Всех виновных найдут и привлекут к уголовной ответственности.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), грузия
10:12 06.05.2022 (обновлено: 14:52 06.05.2022)
СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного
СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного на Украине
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет России проверит видеозапись, на которой грузинский наемник пытает российского военнопленного и заставляет его оскорблять руководство своей страны.
"В социальной сети была опубликована видеозапись, на которой грузинский наемник на Украине избивает пленного российского военнослужащего", — говорится на сайте
ведомства.
В министерстве отметили, что такое поведение нарушает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Следователи намерены установить обстоятельства случившегося и найти причастных к этому преступлению.
СК
также изучит видео, на котором украинский военный использует высказывания, разжигающие межнациональную рознь, и призывает к убийству русскоязычного населения, в том числе российских солдат. Всех виновных найдут и привлекут к уголовной ответственности.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.