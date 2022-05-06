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Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/pvr-1787154128.html
Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР
Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР - РИА Новости, 06.05.2022
Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР
Российские регионы развернули за два дня еще шесть пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:06
2022-05-06T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские регионы развернули за два дня еще шесть пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск пятницы, в 53 регионах России в 514 пунктах временного размещения находятся 33,86 тысячи человек, среди которых 11,75 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.На 4 мая в 52 регионах страны функционировали 508 пунктов временного размещения.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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россия
украина
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россия, украина, донбасс
11:06 06.05.2022
 
Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР

В регионах развернули еще шесть ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения (ПВР) в школе Олимпийского резерва №13 города Таганрога Ростовской области
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения (ПВР) в школе Олимпийского резерва №13 города Таганрога Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения (ПВР) в школе Олимпийского резерва №13 города Таганрога Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские регионы развернули за два дня еще шесть пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 мск пятницы, в 53 регионах России в 514 пунктах временного размещения находятся 33,86 тысячи человек, среди которых 11,75 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
На 4 мая в 52 регионах страны функционировали 508 пунктов временного размещения.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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