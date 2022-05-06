https://ria.ru/20220506/pvr-1787154128.html

Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР

Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР - РИА Новости, 06.05.2022

Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР

Российские регионы развернули за два дня еще шесть пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:06

2022-05-06T11:06

2022-05-06T11:06

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские регионы развернули за два дня еще шесть пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск пятницы, в 53 регионах России в 514 пунктах временного размещения находятся 33,86 тысячи человек, среди которых 11,75 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.На 4 мая в 52 регионах страны функционировали 508 пунктов временного размещения.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, донбасс