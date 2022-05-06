https://ria.ru/20220506/pvr-1787154128.html
Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР
Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР - РИА Новости, 06.05.2022
Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР
Российские регионы развернули за два дня еще шесть пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:06
2022-05-06T11:06
2022-05-06T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778722316_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_8bacea4652e5e8860d40d88d0354e809.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские регионы развернули за два дня еще шесть пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск пятницы, в 53 регионах России в 514 пунктах временного размещения находятся 33,86 тысячи человек, среди которых 11,75 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.На 4 мая в 52 регионах страны функционировали 508 пунктов временного размещения.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778722316_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_069461a041dc2a874390e6f8513b1a39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс
Для беженцев из Донбасса и с Украины развернули еще шесть ПВР
В регионах развернули еще шесть ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины