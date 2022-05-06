https://ria.ru/20220506/pvo-1787304356.html

Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Платоновки

Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Платоновки - РИА Новости, 06.05.2022

Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Платоновки

Российское подразделение ПВО сбило украинский истребитель Су-27, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T19:53

2022-05-06T19:53

2022-05-06T21:13

украина

в мире

луганская народная республика

харьковская область

су-27

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787308644_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8eb7553962b05888f15484880653dbe.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российское подразделение ПВО сбило украинский истребитель Су-27, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики", — заявил он. Помимо этого, российские соединения уничтожили семь БЛА над Липцами Харьковской области, Сладким и Землянкой в ДНР, Третьяковкой и Варваровкой в ЛНР и около острова Змеиный.Кроме того, в районе Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".Также Вооруженные силы высокоточными ракетами поразили 31 район сосредоточения живой силы и военной техники противника и склад боеприпасов у Попасной, рассказал Конашенков.Авиация ВКС России ликвидировала три склада боеприпасов около Кузьминовки, Звановки и Северска Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, всего 27 объектов. В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Северска.Российские ракетные войска поразили 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 ЗРК, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка РСЗО, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

украина

луганская народная республика

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "В ЛНР сбит украинский истребитель Су-27" Российские средства ПВО в течение дня сбили украинский истребитель Су-27, семь беспилотников, а также перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч", сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-06T19:53 true PT1M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, луганская народная республика, харьковская область, су-27, россия, войска воздушно-космической обороны, владимир путин