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Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ - РИА Новости, 06.05.2022
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Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ
Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ - РИА Новости, 06.05.2022
Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ
Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в день проведения саммита Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
одкб
политика
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в день проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет и то, и другое. В один день", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли встреча Путина и Лукашенко двусторонней или пройдет в рамках саммита ОДКБ.Песков отметил, что дату встречи Кремль сообщит своевременно.
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одкб, политика, владимир путин, александр лукашенко
13:18 06.05.2022
 
Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ

Президент Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в день проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет и то, и другое. В один день", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли встреча Путина и Лукашенко двусторонней или пройдет в рамках саммита ОДКБ.
Песков отметил, что дату встречи Кремль сообщит своевременно.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:13
Путин выступит на параде Победы 9 Мая
 
ОДКБПолитикаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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