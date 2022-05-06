https://ria.ru/20220506/putin-1787190219.html
Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ
Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ - РИА Новости, 06.05.2022
Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ
Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в день проведения саммита Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
одкб
политика
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в день проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет и то, и другое. В один день", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли встреча Путина и Лукашенко двусторонней или пройдет в рамках саммита ОДКБ.Песков отметил, что дату встречи Кремль сообщит своевременно.
https://ria.ru/20220506/putin-1787188728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, политика, владимир путин, александр лукашенко
Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ
Президент Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ