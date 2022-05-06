https://ria.ru/20220506/putin-1787190219.html

Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ

Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ - РИА Новости, 06.05.2022

Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ

Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в день проведения саммита Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:18

2022-05-06T13:18

2022-05-06T13:18

одкб

политика

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в день проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет и то, и другое. В один день", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли встреча Путина и Лукашенко двусторонней или пройдет в рамках саммита ОДКБ.Песков отметил, что дату встречи Кремль сообщит своевременно.

https://ria.ru/20220506/putin-1787188728.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

одкб, политика, владимир путин, александр лукашенко