19:36 06.05.2022 (обновлено: 19:39 06.05.2022)
МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России
МИД выразил послу Британии Броннерт протест из-за новых санкций против России
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Британии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в российский МИД в пятницу, ей был выражен протест из-за последних санкций против России, в т.ч. против ВГТРК, сообщили в российском дипведомстве.
"6 мая в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т.ч. ВГТРК. Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Как отметили в ведомстве, введение санкций в отношении российских СМИ "лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, - не более чем инструмент решения конъюнктурных задач".
"Стремление властей Великобритании под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик и сопровождающие такие решения заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией", - указали в МИД.
"Указали, что российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном и принимать ответные меры", - подчеркнули в дипведомстве.
Ранее британский МИД сообщил, что страна вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК.
Ряд стран Запада, в том числе Британия, ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.