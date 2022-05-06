https://ria.ru/20220506/protest-1787301826.html

МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России

МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России - РИА Новости, 06.05.2022

МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России

Посол Британии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в российский МИД в пятницу, ей был выражен протест из-за последних санкций против России, в т.ч. против... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T19:36

2022-05-06T19:36

2022-05-06T19:39

политика

великобритания

россия

дебора броннерт

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Британии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в российский МИД в пятницу, ей был выражен протест из-за последних санкций против России, в т.ч. против ВГТРК, сообщили в российском дипведомстве."6 мая в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т.ч. ВГТРК. Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании", - говорится в комментарии на сайте министерства.Как отметили в ведомстве, введение санкций в отношении российских СМИ "лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, - не более чем инструмент решения конъюнктурных задач". "Стремление властей Великобритании под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик и сопровождающие такие решения заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией", - указали в МИД."Указали, что российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном и принимать ответные меры", - подчеркнули в дипведомстве.Ранее британский МИД сообщил, что страна вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК.Ряд стран Запада, в том числе Британия, ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787083182.html

https://ria.ru/20220427/saktsii-1785726838.html

https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, великобритания, россия, дебора броннерт, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)