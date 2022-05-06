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МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России - РИА Новости, 06.05.2022
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МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России
МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России - РИА Новости, 06.05.2022
МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России
Посол Британии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в российский МИД в пятницу, ей был выражен протест из-за последних санкций против России, в т.ч. против... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:36
2022-05-06T19:39
политика
великобритания
россия
дебора броннерт
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Британии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в российский МИД в пятницу, ей был выражен протест из-за последних санкций против России, в т.ч. против ВГТРК, сообщили в российском дипведомстве."6 мая в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т.ч. ВГТРК. Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании", - говорится в комментарии на сайте министерства.Как отметили в ведомстве, введение санкций в отношении российских СМИ "лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, - не более чем инструмент решения конъюнктурных задач". "Стремление властей Великобритании под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик и сопровождающие такие решения заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией", - указали в МИД."Указали, что российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном и принимать ответные меры", - подчеркнули в дипведомстве.Ранее британский МИД сообщил, что страна вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК.Ряд стран Запада, в том числе Британия, ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787083182.html
https://ria.ru/20220427/saktsii-1785726838.html
https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html
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политика, великобритания, россия, дебора броннерт, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:36 06.05.2022 (обновлено: 19:39 06.05.2022)
 
МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России

МИД выразил послу Британии Броннерт протест из-за новых санкций против России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Британии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в российский МИД в пятницу, ей был выражен протест из-за последних санкций против России, в т.ч. против ВГТРК, сообщили в российском дипведомстве.
"6 мая в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т.ч. ВГТРК. Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 20:01
Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний
Как отметили в ведомстве, введение санкций в отношении российских СМИ "лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, - не более чем инструмент решения конъюнктурных задач".
"Стремление властей Великобритании под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик и сопровождающие такие решения заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией", - указали в МИД.
"Указали, что российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном и принимать ответные меры", - подчеркнули в дипведомстве.
Лондон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 13:15
Россия ввела персональные санкции против 287 членов британского парламента
Ранее британский МИД сообщил, что страна вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК.
Ряд стран Запада, в том числе Британия, ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Британские фунты - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 21:17
СМИ подсчитали, сколько денег потеряет Британия из-за санкций против России
 
ПолитикаВеликобританияРоссияДебора БроннертСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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