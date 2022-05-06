https://ria.ru/20220506/protest-1787169540.html
Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване
Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване - РИА Новости, 06.05.2022
Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване
Около тысячи человек вышли на марш оппозиции Армении в центре Еревана, шествие началось на площади Франции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:56
2022-05-06T11:56
2022-05-06T14:30
в мире
армения
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786818858_0:248:3081:1981_1920x0_80_0_0_da803e057d48c2017c905dfbc1c5b621.jpg
ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Около тысячи человек вышли на марш оппозиции Армении в центре Еревана, шествие началось на площади Франции, сообщил корреспондент РИА Новости.Колонна направилась в сторону парка Победы. Дальнейший маршрут организаторы не разглашают в целях конспирации.Полицейские сопровождают шествие и не препятствуют ему. Проезжающие мимо автомобили поддерживают участников акции сигналами.Силовики задержали уже около 50 человек, сообщили РИА Новости в полиции.Как заявил накануне вечером вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, оппозиция четырьмя большими группами проведет в пятницу акции неповиновения и собирается парализовать столицу.Подобные шествия начались по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220504/flag-1786871640.html
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786818858_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_f268426f0004ccf6738e27e73ef08c2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
11:56 06.05.2022 (обновлено: 14:30 06.05.2022)
Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване
В Ереване группа протестующих начала шествие от площади Франции в сторону парка Победы
ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Около тысячи человек вышли на марш оппозиции Армении в центре Еревана, шествие началось на площади Франции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Колонна направилась в сторону парка Победы. Дальнейший маршрут организаторы не разглашают в целях конспирации.
Полицейские сопровождают шествие и не препятствуют ему. Проезжающие мимо автомобили поддерживают участников акции сигналами.
Силовики задержали уже около 50 человек, сообщили РИА Новости в полиции.
Как заявил накануне вечером вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, оппозиция четырьмя большими группами проведет в пятницу акции неповиновения и собирается парализовать столицу.
Подобные шествия начались по всей Армении
с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване
. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Никола Пашиняна
, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.
Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.