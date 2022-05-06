https://ria.ru/20220506/protest-1787169540.html

Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване

Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване - РИА Новости, 06.05.2022

Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване

Около тысячи человек вышли на марш оппозиции Армении в центре Еревана, шествие началось на площади Франции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:56

2022-05-06T11:56

2022-05-06T14:30

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ереван

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ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Около тысячи человек вышли на марш оппозиции Армении в центре Еревана, шествие началось на площади Франции, сообщил корреспондент РИА Новости.Колонна направилась в сторону парка Победы. Дальнейший маршрут организаторы не разглашают в целях конспирации.Полицейские сопровождают шествие и не препятствуют ему. Проезжающие мимо автомобили поддерживают участников акции сигналами.Силовики задержали уже около 50 человек, сообщили РИА Новости в полиции.Как заявил накануне вечером вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, оппозиция четырьмя большими группами проведет в пятницу акции неповиновения и собирается парализовать столицу.Подобные шествия начались по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

https://ria.ru/20220504/flag-1786871640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, армения, ереван