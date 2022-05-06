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Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване - РИА Новости, 06.05.2022
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Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване
Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване - РИА Новости, 06.05.2022
Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване
Около тысячи человек вышли на марш оппозиции Армении в центре Еревана, шествие началось на площади Франции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:56
2022-05-06T14:30
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Около тысячи человек вышли на марш оппозиции Армении в центре Еревана, шествие началось на площади Франции, сообщил корреспондент РИА Новости.Колонна направилась в сторону парка Победы. Дальнейший маршрут организаторы не разглашают в целях конспирации.Полицейские сопровождают шествие и не препятствуют ему. Проезжающие мимо автомобили поддерживают участников акции сигналами.Силовики задержали уже около 50 человек, сообщили РИА Новости в полиции.Как заявил накануне вечером вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, оппозиция четырьмя большими группами проведет в пятницу акции неповиновения и собирается парализовать столицу.Подобные шествия начались по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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в мире, армения, ереван
11:56 06.05.2022 (обновлено: 14:30 06.05.2022)
 
Около тысячи сторонников оппозиции вышли на протестное шествие в Ереване

В Ереване группа протестующих начала шествие от площади Франции в сторону парка Победы

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкУчастники протестного движения и полицейские в Ереване
Участники протестного движения и полицейские в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Участники протестного движения и полицейские в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Около тысячи человек вышли на марш оппозиции Армении в центре Еревана, шествие началось на площади Франции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Колонна направилась в сторону парка Победы. Дальнейший маршрут организаторы не разглашают в целях конспирации.
Полицейские сопровождают шествие и не препятствуют ему. Проезжающие мимо автомобили поддерживают участников акции сигналами.
Силовики задержали уже около 50 человек, сообщили РИА Новости в полиции.
Как заявил накануне вечером вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, оппозиция четырьмя большими группами проведет в пятницу акции неповиновения и собирается парализовать столицу.
Подобные шествия начались по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
Флаг НКР в здании МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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