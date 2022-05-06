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В Минске началось прощание с Шушкевичем
В Минске началось прощание с Шушкевичем - РИА Новости, 06.05.2022
В Минске началось прощание с Шушкевичем
В Минске началось прощание с бывшим председателем Верховного совета, первым руководителем независимой Белоруссии Станиславом Шушкевичем, умершим в ночь на 4... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:45
2022-05-06T23:45
2022-05-06T23:45
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станислав шушкевич
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. В Минске началось прощание с бывшим председателем Верховного совета, первым руководителем независимой Белоруссии Станиславом Шушкевичем, умершим в ночь на 4 мая, сообщается на сайте Римско-католической церкви в Белоруссии.Ранее планировалось, что церемония прощания состоится 7 мая в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске. Но длительность церемонии решили увеличить: тело доступно для прощания с вечера пятницы.Согласно сообщению, с вечера 6 мая есть "возможность попрощаться в тишине и индивидуальной молитве о вечной жизни для умершего Станислава". Основная часть церемонии прощания пройдет в субботу. Она начнется в 10.00 мск, а в 12.00 состоится заупокойная служба.Шушкевич скончался в ночь на 4 мая. По словам его вдовы, к смерти привели последствия коронавируса.Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. В октябре 1991 года был избран председателем Верховного совета, занимал этот пост до 1994 года. Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще (Белоруссия) Шушкевич, президенты России Борис Ельцин и Украины Леонид Кравчук подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР.
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в мире, белоруссия, минск, снг, россия, станислав шушкевич
В Минске началось прощание с Шушкевичем
В Минске началось прощание с первым главой независимой Белоруссии Шушкевичем