https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311014.html

Приднестровье не собирается нападать на Украину, заявил Красносельский

Приднестровье не собирается нападать на Украину, заявил Красносельский - РИА Новости, 06.05.2022

Приднестровье не собирается нападать на Украину, заявил Красносельский

Приднестровье не собирается нападать на Украину, это невозможно, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:33

2022-05-06T20:33

2022-05-06T20:33

в мире

молдавия

украина

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Приднестровье не собирается нападать на Украину, это невозможно, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Нападение Приднестровья на Украину невозможно. Такая информация для внутриукраинского потребителя, чтобы украинский социум чувствовал опасность, якобы от Приднестровья исходящую", - заявил глава ПМР журналистам.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787308407.html

молдавия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, украина, вадим красносельский