https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311014.html
Приднестровье не собирается нападать на Украину, заявил Красносельский
Приднестровье не собирается нападать на Украину, заявил Красносельский - РИА Новости, 06.05.2022
Приднестровье не собирается нападать на Украину, заявил Красносельский
Приднестровье не собирается нападать на Украину, это невозможно, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:33
2022-05-06T20:33
2022-05-06T20:33
в мире
молдавия
украина
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Приднестровье не собирается нападать на Украину, это невозможно, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Нападение Приднестровья на Украину невозможно. Такая информация для внутриукраинского потребителя, чтобы украинский социум чувствовал опасность, якобы от Приднестровья исходящую", - заявил глава ПМР журналистам.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787308407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, вадим красносельский
Приднестровье не собирается нападать на Украину, заявил Красносельский
Лидер ПМР Красносельский: Приднестровье не собирается нападать на Украину, это невозможно