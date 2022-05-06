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Небензя выразил надежду на беспристрастное председательство США в СБ ООН
Небензя выразил надежду на беспристрастное председательство США в СБ ООН - РИА Новости, 06.05.2022
Небензя выразил надежду на беспристрастное председательство США в СБ ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США проявят беспристрастность в ходе своего председательства в СБ ООН в мае, в отличие от... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T01:31
2022-05-06T01:31
2022-05-06T01:31
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ООН, 6 мая — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США проявят беспристрастность в ходе своего председательства в СБ ООН в мае, в отличие от предшествовавшей им в кресле председателя Великобритании."Хотели бы поздравить Соединенные Штаты с вступлением в должность председателя Совета безопасности в мае. Рассчитываем, что, в отличие от предшествующего, ваше председательство будет эффективным и беспристрастным, как и должно быть свойственно председателю Совета Безопасности, когда он исполняет эту должность, а не выступает в национальном качестве", — сказал Небензя.
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в мире, василий небензя, оон, россия, сша, великобритания
Небензя выразил надежду на беспристрастное председательство США в СБ ООН
Постпред Небензя выразил надежду на беспристрастное председательство США в СБ ООН в мае