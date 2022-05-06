https://ria.ru/20220506/prazdnovanie-1787184507.html

Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции - РИА Новости, 06.05.2022

Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

Французские власти не пригласили представителей России на празднование окончания Второй мировой войны, заявил посол в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:53

2022-05-06T12:53

2022-05-06T14:57

франция

в мире

россия

день победы

вторая мировая война (1939-1945)

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Французские власти не пригласили представителей России на празднование окончания Второй мировой войны, заявил посол в Париже Алексей Мешков.Он призвал помнить о том, кто действительно победил в этой войне.Мешков возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы.Посол также напомнил о всплеске русофобии во Франции.Он выразил надежду, что скоро ситуация вернется в цивилизованное русло.Во Франции по европейской традиции окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая. Именно в этот день в 1945 году в 23:01 по среднеевропейскому времени вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. По московскому времени это произошло в 01:01 9 мая. В этот момент официально завершилась Вторая мировая война в Европе.

https://ria.ru/20220330/bukhenvald-1780838169.html

https://ria.ru/20220427/general-1785712726.html

франция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, в мире, россия, день победы, вторая мировая война (1939-1945), санкции в отношении россии