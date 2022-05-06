https://ria.ru/20220506/prazdnovanie-1787184507.html
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции - РИА Новости, 06.05.2022
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции
Французские власти не пригласили представителей России на празднование окончания Второй мировой войны, заявил посол в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:53
2022-05-06T12:53
2022-05-06T14:57
франция
в мире
россия
день победы
вторая мировая война (1939-1945)
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Французские власти не пригласили представителей России на празднование окончания Второй мировой войны, заявил посол в Париже Алексей Мешков.Он призвал помнить о том, кто действительно победил в этой войне.Мешков возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы.Посол также напомнил о всплеске русофобии во Франции.Он выразил надежду, что скоро ситуация вернется в цивилизованное русло.Во Франции по европейской традиции окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая. Именно в этот день в 1945 году в 23:01 по среднеевропейскому времени вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. По московскому времени это произошло в 01:01 9 мая. В этот момент официально завершилась Вторая мировая война в Европе.
https://ria.ru/20220330/bukhenvald-1780838169.html
https://ria.ru/20220427/general-1785712726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, россия, день победы, вторая мировая война (1939-1945), санкции в отношении россии
12:53 06.05.2022 (обновлено: 14:57 06.05.2022)
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции
Посол Мешков: Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой