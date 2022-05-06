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Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции - РИА Новости, 06.05.2022
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Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции - РИА Новости, 06.05.2022
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции
Французские власти не пригласили представителей России на празднование окончания Второй мировой войны, заявил посол в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:53
2022-05-06T14:57
франция
в мире
россия
день победы
вторая мировая война (1939-1945)
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Французские власти не пригласили представителей России на празднование окончания Второй мировой войны, заявил посол в Париже Алексей Мешков.Он призвал помнить о том, кто действительно победил в этой войне.Мешков возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы.Посол также напомнил о всплеске русофобии во Франции.Он выразил надежду, что скоро ситуация вернется в цивилизованное русло.Во Франции по европейской традиции окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая. Именно в этот день в 1945 году в 23:01 по среднеевропейскому времени вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. По московскому времени это произошло в 01:01 9 мая. В этот момент официально завершилась Вторая мировая война в Европе.
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франция, в мире, россия, день победы, вторая мировая война (1939-1945), санкции в отношении россии
12:53 06.05.2022 (обновлено: 14:57 06.05.2022)
 
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

Посол Мешков: Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой

© AP PhotoВторая мировая война — первый год
Вторая мировая война — первый год - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo
Вторая мировая война — первый год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Французские власти не пригласили представителей России на празднование окончания Второй мировой войны, заявил посол в Париже Алексей Мешков.

"Восьмого мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе — сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии", — сказал дипломат.

Он призвал помнить о том, кто действительно победил в этой войне.
Мешков возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы.
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Посол также напомнил о всплеске русофобии во Франции.

"Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни: кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться", — констатировал Мешков.

Он выразил надежду, что скоро ситуация вернется в цивилизованное русло.
Во Франции по европейской традиции окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая. Именно в этот день в 1945 году в 23:01 по среднеевропейскому времени вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. По московскому времени это произошло в 01:01 9 мая. В этот момент официально завершилась Вторая мировая война в Европе.
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