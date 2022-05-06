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По указанию США нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/pozitsii-1787322703.html
По указанию США нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины
По указанию США нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины - РИА Новости, 06.05.2022
По указанию США нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины
Украинские националисты по указанию США и Великобритании занимают позиции на территории химпредприятий ЛНР и минируют места хранения химикатов, чтобы при... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:17
2022-05-06T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
вооруженные силы украины
лнр
днр
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские националисты по указанию США и Великобритании занимают позиции на территории химпредприятий ЛНР и минируют места хранения химикатов, чтобы при отступлении дискредитировать Вооруженные силы России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что украинские националисты ведут с этих позиций обстрелы с целью спровоцировать ответный огонь российских войск, чтобы в случае поражения пунктов хранения химикатов обвинить Россию в химических атаках и вызванных ответным огнем последствиях для мирных жителей."Совершение подобных бесчеловечных провокаций боевиками националистических батальонов, в соответствии с показаниями пленных военнослужащих ВСУ, спланировано и на других объектах в границах так называемого треугольника химической промышленности (Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, общая площадь — 338 квадратных километров, население — около 300 тысяч человек), где сконцентрированы более 30 предприятий химической промышленности, наиболее крупные: "Укрхимэнерго", Северодонецкий ОРГХИМ, "Химпоставщик", "Энергохиммаш", ООО "НПП "Заря", Северодонецкий химико-металлургический завод, Северодонецкий завод жидких химических удобрений "Новоферт", ГПХЗ химический завод "Южный", химическая компания "Бензол", — рассказал генерал-полковник.Так, украинские неонацисты заминировали емкости с химвеществами, в том числе с аммиаком, чтобы подорвать, если им придется оставить позиции, которые они оборудовали на предприятии "Азот" в Северодонецке, это может привести к заражению реки Северский Донец, подчеркнул Мизинцев. Помимо этого, на территории комбината размещено тяжелое вооружение, а в качестве живого щита в подземных сооружениях удерживаются более тысячи работников завода и местных жителей.Кроме того, он указал на подготовку СБУ провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях до 24:00 6 мая 2022 года. При этом если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось, добавил он.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220506/bucha-1787195853.html
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в мире, сша, великобритания, вооруженные силы украины, лнр, днр, россия, северодонецк, лисичанск, служба безопасности украины, владимир путин
22:17 06.05.2022 (обновлено: 23:17 06.05.2022)
 
По указанию США нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины

МО: по указанию США и Британии нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские националисты по указанию США и Великобритании занимают позиции на территории химпредприятий ЛНР и минируют места хранения химикатов, чтобы при отступлении дискредитировать Вооруженные силы России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что украинские националисты ведут с этих позиций обстрелы с целью спровоцировать ответный огонь российских войск, чтобы в случае поражения пунктов хранения химикатов обвинить Россию в химических атаках и вызванных ответным огнем последствиях для мирных жителей.
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"Совершение подобных бесчеловечных провокаций боевиками националистических батальонов, в соответствии с показаниями пленных военнослужащих ВСУ, спланировано и на других объектах в границах так называемого треугольника химической промышленности (Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, общая площадь — 338 квадратных километров, население — около 300 тысяч человек), где сконцентрированы более 30 предприятий химической промышленности, наиболее крупные: "Укрхимэнерго", Северодонецкий ОРГХИМ, "Химпоставщик", "Энергохиммаш", ООО "НПП "Заря", Северодонецкий химико-металлургический завод, Северодонецкий завод жидких химических удобрений "Новоферт", ГПХЗ химический завод "Южный", химическая компания "Бензол", — рассказал генерал-полковник.
Так, украинские неонацисты заминировали емкости с химвеществами, в том числе с аммиаком, чтобы подорвать, если им придется оставить позиции, которые они оборудовали на предприятии "Азот" в Северодонецке, это может привести к заражению реки Северский Донец, подчеркнул Мизинцев. Помимо этого, на территории комбината размещено тяжелое вооружение, а в качестве живого щита в подземных сооружениях удерживаются более тысячи работников завода и местных жителей.
Кроме того, он указал на подготовку СБУ провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях до 24:00 6 мая 2022 года. При этом если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось, добавил он.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияВооруженные силы УкраиныЛНРДНРРоссияСеверодонецкЛисичанскСлужба безопасности УкраиныВладимир Путин
 
 
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