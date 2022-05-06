https://ria.ru/20220506/pozitsii-1787322703.html

По указанию США нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины

По указанию США нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины - РИА Новости, 06.05.2022

По указанию США нацисты оборудуют позиции на химпредприятиях Украины

Украинские националисты по указанию США и Великобритании занимают позиции на территории химпредприятий ЛНР и минируют места хранения химикатов, чтобы при... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:17

2022-05-06T22:17

2022-05-06T23:17

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские националисты по указанию США и Великобритании занимают позиции на территории химпредприятий ЛНР и минируют места хранения химикатов, чтобы при отступлении дискредитировать Вооруженные силы России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что украинские националисты ведут с этих позиций обстрелы с целью спровоцировать ответный огонь российских войск, чтобы в случае поражения пунктов хранения химикатов обвинить Россию в химических атаках и вызванных ответным огнем последствиях для мирных жителей."Совершение подобных бесчеловечных провокаций боевиками националистических батальонов, в соответствии с показаниями пленных военнослужащих ВСУ, спланировано и на других объектах в границах так называемого треугольника химической промышленности (Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, общая площадь — 338 квадратных километров, население — около 300 тысяч человек), где сконцентрированы более 30 предприятий химической промышленности, наиболее крупные: "Укрхимэнерго", Северодонецкий ОРГХИМ, "Химпоставщик", "Энергохиммаш", ООО "НПП "Заря", Северодонецкий химико-металлургический завод, Северодонецкий завод жидких химических удобрений "Новоферт", ГПХЗ химический завод "Южный", химическая компания "Бензол", — рассказал генерал-полковник.Так, украинские неонацисты заминировали емкости с химвеществами, в том числе с аммиаком, чтобы подорвать, если им придется оставить позиции, которые они оборудовали на предприятии "Азот" в Северодонецке, это может привести к заражению реки Северский Донец, подчеркнул Мизинцев. Помимо этого, на территории комбината размещено тяжелое вооружение, а в качестве живого щита в подземных сооружениях удерживаются более тысячи работников завода и местных жителей.Кроме того, он указал на подготовку СБУ провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях до 24:00 6 мая 2022 года. При этом если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось, добавил он.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220506/bucha-1787195853.html

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html

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