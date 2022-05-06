https://ria.ru/20220506/pozhar-1787221197.html

В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 06.05.2022

В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров, согласно данным... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:03

2022-05-06T15:03

2022-05-06T15:18

происшествия

омская область

называевск

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746494266_0:173:1440:983_1920x0_80_0_0_0cb5fc3e46eacede6201cea978e41712.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров, согласно данным областного правительства, режим ЧС введен на всей территории Омской области.В пятницу в Омской области региональный главк МЧС был переведен в режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным ветром с порывами до 25 м/с и сложной пожароопасной обстановкой в регионе. Так, в деревне Верблюженское произошел пожар в 10 строениях, в том числе четырех жилых домах на площади 800 квадратных метров, а в городе Называевске на пяти улицах загорелись камыш и 9 строений, в целях безопасности проведена эвакуация пациентов из дома престарелых. Кроме того, в Омске началась пыльная буря с сильным ветром с порывами до 25 м/с."Тревожные сводки из Называевского района. Сегодня здесь пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых — всех постояльцев и персонал эвакуировали. В настоящее время в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники. В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим", - написал Бурков в своем Telegram-канале.По его словам, на ближайшем штабе будут определены первоочередные меры, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель губернатора Валерий Бойко.Как позже уточнила пресс-служба областного правительства со ссылкой на распоряжение губернатора, режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Омской области."Региональный оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности оценивает обстановку, координацию сил территориальной подсистемы в целях ликвидации ЧС. Главное управление МЧС России по Омской области усилило группировку сил и средств", - говорится в сообщении властей.

https://ria.ru/20220506/pozhar-1787201626.html

омская область

называевск

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область, называевск, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)