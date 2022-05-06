https://ria.ru/20220506/pozhar-1787221197.html
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 06.05.2022
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров, согласно данным... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:03
2022-05-06T15:03
2022-05-06T15:18
происшествия
омская область
называевск
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров, согласно данным областного правительства, режим ЧС введен на всей территории Омской области.В пятницу в Омской области региональный главк МЧС был переведен в режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным ветром с порывами до 25 м/с и сложной пожароопасной обстановкой в регионе. Так, в деревне Верблюженское произошел пожар в 10 строениях, в том числе четырех жилых домах на площади 800 квадратных метров, а в городе Называевске на пяти улицах загорелись камыш и 9 строений, в целях безопасности проведена эвакуация пациентов из дома престарелых. Кроме того, в Омске началась пыльная буря с сильным ветром с порывами до 25 м/с."Тревожные сводки из Называевского района. Сегодня здесь пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых — всех постояльцев и персонал эвакуировали. В настоящее время в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники. В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим", - написал Бурков в своем Telegram-канале.По его словам, на ближайшем штабе будут определены первоочередные меры, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель губернатора Валерий Бойко.Как позже уточнила пресс-служба областного правительства со ссылкой на распоряжение губернатора, режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Омской области."Региональный оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности оценивает обстановку, координацию сил территориальной подсистемы в целях ликвидации ЧС. Главное управление МЧС России по Омской области усилило группировку сил и средств", - говорится в сообщении властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, называевск, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:03 06.05.2022 (обновлено: 15:18 06.05.2022)
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Губернатор Омской области Бурков заявил о введении режима ЧС из-за пожаров
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил
, что поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров, согласно данным областного правительства, режим ЧС введен на всей территории Омской области.
В пятницу в Омской области региональный главк МЧС был переведен в режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным ветром с порывами до 25 м/с и сложной пожароопасной обстановкой в регионе. Так, в деревне Верблюженское произошел пожар в 10 строениях, в том числе четырех жилых домах на площади 800 квадратных метров, а в городе Называевске на пяти улицах загорелись камыш и 9 строений, в целях безопасности проведена эвакуация пациентов из дома престарелых. Кроме того, в Омске началась пыльная буря с сильным ветром с порывами до 25 м/с.
"Тревожные сводки из Называевского района. Сегодня здесь пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых — всех постояльцев и персонал эвакуировали. В настоящее время в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники. В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим", - написал Бурков в своем Telegram-канале.
По его словам, на ближайшем штабе будут определены первоочередные меры, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель губернатора Валерий Бойко.
Как позже уточнила пресс-служба областного правительства со ссылкой на распоряжение губернатора, режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Омской области.
"Региональный оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности оценивает обстановку, координацию сил территориальной подсистемы в целях ликвидации ЧС. Главное управление МЧС России по Омской области усилило группировку сил и средств", - говорится в сообщении властей.