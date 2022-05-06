Рейтинг@Mail.ru
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/pozhar-1787221197.html
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 06.05.2022
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров, согласно данным... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:03
2022-05-06T15:18
происшествия
омская область
называевск
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746494266_0:173:1440:983_1920x0_80_0_0_0cb5fc3e46eacede6201cea978e41712.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров, согласно данным областного правительства, режим ЧС введен на всей территории Омской области.В пятницу в Омской области региональный главк МЧС был переведен в режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным ветром с порывами до 25 м/с и сложной пожароопасной обстановкой в регионе. Так, в деревне Верблюженское произошел пожар в 10 строениях, в том числе четырех жилых домах на площади 800 квадратных метров, а в городе Называевске на пяти улицах загорелись камыш и 9 строений, в целях безопасности проведена эвакуация пациентов из дома престарелых. Кроме того, в Омске началась пыльная буря с сильным ветром с порывами до 25 м/с."Тревожные сводки из Называевского района. Сегодня здесь пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых — всех постояльцев и персонал эвакуировали. В настоящее время в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники. В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим", - написал Бурков в своем Telegram-канале.По его словам, на ближайшем штабе будут определены первоочередные меры, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель губернатора Валерий Бойко.Как позже уточнила пресс-служба областного правительства со ссылкой на распоряжение губернатора, режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Омской области."Региональный оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности оценивает обстановку, координацию сил территориальной подсистемы в целях ликвидации ЧС. Главное управление МЧС России по Омской области усилило группировку сил и средств", - говорится в сообщении властей.
https://ria.ru/20220506/pozhar-1787201626.html
омская область
называевск
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746494266_0:46:1440:1126_1920x0_80_0_0_606f0e868457ed50aa4cec64d771769a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, называевск, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:03 06.05.2022 (обновлено: 15:18 06.05.2022)
 
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Омской области Бурков заявил о введении режима ЧС из-за пожаров

© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий ЭлЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий Эл
Лесные пожары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров, согласно данным областного правительства, режим ЧС введен на всей территории Омской области.
В пятницу в Омской области региональный главк МЧС был переведен в режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным ветром с порывами до 25 м/с и сложной пожароопасной обстановкой в регионе. Так, в деревне Верблюженское произошел пожар в 10 строениях, в том числе четырех жилых домах на площади 800 квадратных метров, а в городе Называевске на пяти улицах загорелись камыш и 9 строений, в целях безопасности проведена эвакуация пациентов из дома престарелых. Кроме того, в Омске началась пыльная буря с сильным ветром с порывами до 25 м/с.
"Тревожные сводки из Называевского района. Сегодня здесь пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых — всех постояльцев и персонал эвакуировали. В настоящее время в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники. В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим", - написал Бурков в своем Telegram-канале.
По его словам, на ближайшем штабе будут определены первоочередные меры, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель губернатора Валерий Бойко.
Как позже уточнила пресс-служба областного правительства со ссылкой на распоряжение губернатора, режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Омской области.
"Региональный оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности оценивает обстановку, координацию сил территориальной подсистемы в целях ликвидации ЧС. Главное управление МЧС России по Омской области усилило группировку сил и средств", - говорится в сообщении властей.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:55
Площадь пожара в Хакасии достигла 225 гектаров
 
ПроисшествияОмская областьНазываевскОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала