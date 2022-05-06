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Площадь пожара в Хакасии достигла 225 гектаров
Площадь пожара в Хакасии достигла 225 гектаров - РИА Новости, 06.05.2022
Площадь пожара в Хакасии достигла 225 гектаров
Площадь пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" в пригороде Абакана увеличилась до 225 гектаров, число пострадавших выросло до двух, рассказали РИА... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:55
2022-05-06T13:55
2022-05-06T14:14
происшествия
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Площадь пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" в пригороде Абакана увеличилась до 225 гектаров, число пострадавших выросло до двух, рассказали РИА Новости в ГУМЧС по Хакасии.Ранее МЧС РФ сообщило, что 30 строений охвачены огнем на площади порядка 10 тысяч квадратных метров в садовом товариществе в Абакане в районе горы Самохвал. Пострадала женщина."Площадь выросла до 225 гектар. Тушат с вертолета, привлечен пожарный поезд. Число пострадавших увеличилось до двух, госпитализированы. Эвакуированы 12 человек", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220505/moskva-1787105297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика хакасия
13:55 06.05.2022 (обновлено: 14:14 06.05.2022)
Площадь пожара в Хакасии достигла 225 гектаров
Площадь пожара в районе горы Самохвал в Хакасии достигла 225 гектаров