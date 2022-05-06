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МИД Эстонии вызвал посла России из-за якобы нападок на главу министерства - РИА Новости, 06.05.2022
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МИД Эстонии вызвал посла России из-за якобы нападок на главу министерства
МИД Эстонии вызвал посла России из-за якобы нападок на главу министерства - РИА Новости, 06.05.2022
МИД Эстонии вызвал посла России из-за якобы нападок на главу министерства
Посол России в Таллине Владимир Липаев был вызван в пятницу в МИД Эстонии в связи с недавним заявлением российского посольства, которое якобы было использовано... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:27
2022-05-06T21:27
в мире
эстония
россия
украина
мид эстонии
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Посол России в Таллине Владимир Липаев был вызван в пятницу в МИД Эстонии в связи с недавним заявлением российского посольства, которое якобы было использовано для нападок на министра иностранных дел Эстонии Эву-Марию Лийметс, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики."Заявление российского посольства было плохо сформулированной и оскорбительной пропагандой. В заявлении и в посте в социальных сетях были представлены друг к другу не относящиеся темы и не было адекватной аргументации, чем обидным образом хотели напасть на министра иностранных дел Эстонии", – цитирует пресс-служба вице-канцлера министерства Мярта Вольмера, который провел встречу с Липаевым.Вольмер подчеркнул, что Эстония согласно недавно опубликованному Всемирному индексу свободы прессы находится в лидерах и занимает четвертое место в рейтинге. По словам вице-канцлера, страны, находящиеся в конце таблицы, могли бы многому научиться у Эстонии в том, как обеспечить свободу прессы и демократическое развитие в стране.Посольство России в четверг выступило с заявлением о том, не считает объективной высокую оценку уровня свободы слова в Эстонии и привело примеры многочисленных нарушений принципов свободы слова в балтийской республике. Посольство отметило, что министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс поспешила заявить, что "Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире", а также обвинила Россию в якобы "сокрытии и искажении правды" при освещении событий на Украине. При этом российские дипломаты напомнили, что начиная с февраля этого года в Эстонии введен запрет на трансляцию более 20 российских телеканалов, заблокированы 7 информационных интернет-ресурсов. В результате этих актов политической цензуры более 400 тысяч жителей Эстонии (около 1/3 населения) были лишены доступа к объективной и правдивой информации о происходящих в мире событиях.
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в мире, эстония, россия, украина, мид эстонии
21:27 06.05.2022
 
МИД Эстонии вызвал посла России из-за якобы нападок на главу министерства

Посол России был вызван в МИД Эстонии из-за якобы нападок на главу министерства

© Pixabay / Angelo_GiordanoПорт в городе Таллин
Порт в городе Таллин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / Angelo_Giordano
Порт в городе Таллин . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Посол России в Таллине Владимир Липаев был вызван в пятницу в МИД Эстонии в связи с недавним заявлением российского посольства, которое якобы было использовано для нападок на министра иностранных дел Эстонии Эву-Марию Лийметс, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики.
"Заявление российского посольства было плохо сформулированной и оскорбительной пропагандой. В заявлении и в посте в социальных сетях были представлены друг к другу не относящиеся темы и не было адекватной аргументации, чем обидным образом хотели напасть на министра иностранных дел Эстонии", – цитирует пресс-служба вице-канцлера министерства Мярта Вольмера, который провел встречу с Липаевым.
Вольмер подчеркнул, что Эстония согласно недавно опубликованному Всемирному индексу свободы прессы находится в лидерах и занимает четвертое место в рейтинге. По словам вице-канцлера, страны, находящиеся в конце таблицы, могли бы многому научиться у Эстонии в том, как обеспечить свободу прессы и демократическое развитие в стране.
Посольство России в четверг выступило с заявлением о том, не считает объективной высокую оценку уровня свободы слова в Эстонии и привело примеры многочисленных нарушений принципов свободы слова в балтийской республике. Посольство отметило, что министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс поспешила заявить, что "Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире", а также обвинила Россию в якобы "сокрытии и искажении правды" при освещении событий на Украине. При этом российские дипломаты напомнили, что начиная с февраля этого года в Эстонии введен запрет на трансляцию более 20 российских телеканалов, заблокированы 7 информационных интернет-ресурсов. В результате этих актов политической цензуры более 400 тысяч жителей Эстонии (около 1/3 населения) были лишены доступа к объективной и правдивой информации о происходящих в мире событиях.
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