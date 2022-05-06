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Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут - РИА Новости, 06.05.2022
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Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут
Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут - РИА Новости, 06.05.2022
Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут
Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам, она провела в здании около 30-40 минут, передает... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:33
2022-05-06T18:33
в мире
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
дебора броннерт
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам, она провела в здании около 30-40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат прибыла к зданию на Смоленской площади в пятницу около 17.30 мск. Причина визита неизвестна.Ряд стран Запада, в том числе Британия, ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220506/oruzhie-1787176861.html
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в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, дебора броннерт
18:33 06.05.2022
 
Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут

Посол Британии покинула МИД России без комментариев, проведя там около тридцати минут

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам, она провела в здании около 30-40 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат прибыла к зданию на Смоленской площади в пятницу около 17.30 мск. Причина визита неизвестна.
Ряд стран Запада, в том числе Британия, ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 12:23
МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным
 
В миреВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаДебора Броннерт
 
 
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