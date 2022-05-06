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Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут
Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут - РИА Новости, 06.05.2022
Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут
Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам, она провела в здании около 30-40 минут, передает... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:33
2022-05-06T18:33
2022-05-06T18:33
в мире
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
дебора броннерт
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам, она провела в здании около 30-40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат прибыла к зданию на Смоленской площади в пятницу около 17.30 мск. Причина визита неизвестна.Ряд стран Запада, в том числе Британия, ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, дебора броннерт
Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут
Посол Британии покинула МИД России без комментариев, проведя там около тридцати минут