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Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут

Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут - РИА Новости, 06.05.2022

Посол Великобритании покинула МИД России, проведя там около тридцати минут

Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам, она провела в здании около 30-40 минут, передает... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:33

2022-05-06T18:33

2022-05-06T18:33

в мире

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

дебора броннерт

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам, она провела в здании около 30-40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат прибыла к зданию на Смоленской площади в пятницу около 17.30 мск. Причина визита неизвестна.Ряд стран Запада, в том числе Британия, ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

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в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, дебора броннерт