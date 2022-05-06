https://ria.ru/20220506/posly-1787248310.html

Послы ДНР и ЛНР вручили в Москве копии верительных грамот

Послы ДНР и ЛНР вручили в Москве копии верительных грамот - РИА Новости, 07.05.2022

Послы ДНР и ЛНР вручили в Москве копии верительных грамот

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот послов ЛНР и ДНР, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T16:17

2022-05-06T16:17

2022-05-07T07:56

признание днр и лнр в россии

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

андрей руденко

родион мирошник

ольга макеева

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99a4b15c3a92c468e44c70014f51ad10.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот послов ЛНР и ДНР, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ."Шестого мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял копии верительных грамот назначенных Послов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Российской Федерации Ольги Макеевой и Родиона Мирошника", - говорится в документе."Руденко поздравил Макееву и Мирошника со вступлением в должности и пожелал успехов в работе по становлению и развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - указали в МИД РФ.

https://ria.ru/20220316/priznanie-1778398242.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, андрей руденко, родион мирошник, ольга макеева, политика, ситуация в днр и лнр