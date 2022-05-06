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Послы ДНР и ЛНР вручили в Москве копии верительных грамот - РИА Новости, 07.05.2022
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Послы ДНР и ЛНР вручили в Москве копии верительных грамот
Послы ДНР и ЛНР вручили в Москве копии верительных грамот - РИА Новости, 07.05.2022
Послы ДНР и ЛНР вручили в Москве копии верительных грамот
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот послов ЛНР и ДНР, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T16:17
2022-05-07T07:56
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
андрей руденко
родион мирошник
ольга макеева
политика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот послов ЛНР и ДНР, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ."Шестого мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял копии верительных грамот назначенных Послов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Российской Федерации Ольги Макеевой и Родиона Мирошника", - говорится в документе."Руденко поздравил Макееву и Мирошника со вступлением в должности и пожелал успехов в работе по становлению и развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - указали в МИД РФ.
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признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, андрей руденко, родион мирошник, ольга макеева, политика, ситуация в днр и лнр
16:17 06.05.2022 (обновлено: 07:56 07.05.2022)
 
Послы ДНР и ЛНР вручили в Москве копии верительных грамот

Послы ДНР и ЛНР Макеева и Мирошник вручили замглавы МИД Руденко копии верительных грамот

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот послов ЛНР и ДНР, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
"Шестого мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял копии верительных грамот назначенных Послов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Российской Федерации Ольги Макеевой и Родиона Мирошника", - говорится в документе.
"Руденко поздравил Макееву и Мирошника со вступлением в должности и пожелал успехов в работе по становлению и развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - указали в МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей РуденкоРодион МирошникОльга МакееваПолитикаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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