https://ria.ru/20220506/poshlina-1787171568.html
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 114,3 доллара за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 114,3 доллара за тонну - РИА Новости, 06.05.2022
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 114,3 доллара за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 мая включительно составит 114,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 74,1 доллара, кукурузы - 77 долларов за... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:02
2022-05-06T12:02
2022-05-06T12:02
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 мая включительно составит 114,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 74,1 доллара, кукурузы - 77 долларов за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 363,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 290,9 доллара, на кукурузу - 295 долларов за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 мая включительно составляет 120,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 73,5 доллара, кукурузы - 58,3 доллара за тонну.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20220421/kuba-1784819873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, экономика
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 114,3 доллара за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт российской пшеницы снизится до $114,3 доллара за тонну
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 мая включительно составит 114,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 74,1 доллара, кукурузы - 77 долларов за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 363,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 290,9 доллара, на кукурузу - 295 долларов за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России
с 6 по 12 мая включительно составляет 120,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 73,5 доллара, кукурузы - 58,3 доллара за тонну.
В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.
Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза
РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.