https://ria.ru/20220506/poshlina-1787171568.html

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 114,3 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 114,3 доллара за тонну - РИА Новости, 06.05.2022

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 114,3 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 мая включительно составит 114,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 74,1 доллара, кукурузы - 77 долларов за... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:02

2022-05-06T12:02

2022-05-06T12:02

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 мая включительно составит 114,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 74,1 доллара, кукурузы - 77 долларов за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 363,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 290,9 доллара, на кукурузу - 295 долларов за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 мая включительно составляет 120,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 73,5 доллара, кукурузы - 58,3 доллара за тонну.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

https://ria.ru/20220421/kuba-1784819873.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, экономика