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Аксенов пообещал жесткие меры за порчу автомобилей с символом спецоперации - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/porcha-1787298579.html
Аксенов пообещал жесткие меры за порчу автомобилей с символом спецоперации
Аксенов пообещал жесткие меры за порчу автомобилей с символом спецоперации - РИА Новости, 07.05.2022
Аксенов пообещал жесткие меры за порчу автомобилей с символом спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал всем противникам спецоперации на Украине иметь свое мнение при себе, а тем, кто портит автомобили с символом операции Z,... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T19:20
2022-05-07T07:56
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
ситуация в днр и лнр
общество
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал всем противникам спецоперации на Украине иметь свое мнение при себе, а тем, кто портит автомобили с символом операции Z, пообещал жесткие меры.Он добавил, что правоохранители Крыма работают над поимкой преступников, занимающихся порчей автомобилей крымчан. Аксенов сказал, что в отношении них будут приняты самые жесткие меры.В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220301/donbass-1775807178.html
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россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, ситуация в днр и лнр, общество
19:20 06.05.2022 (обновлено: 07:56 07.05.2022)
 
Аксенов пообещал жесткие меры за порчу автомобилей с символом спецоперации

Аксенов пообещал жестко наказывать тех, кто портит автомобили с символом спецоперации

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал всем противникам спецоперации на Украине иметь свое мнение при себе, а тем, кто портит автомобили с символом операции Z, пообещал жесткие меры.

"Хочу всем противникам буквы Z посоветовать оставить свое мнение при себе. У нас демократическое государство, но не стоит доброту принимать за слабость. Если не "переболеют" сами, мы им поможем "выздороветь", - сказал Аксенов РИА Новости.

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Он добавил, что правоохранители Крыма работают над поимкой преступников, занимающихся порчей автомобилей крымчан. Аксенов сказал, что в отношении них будут приняты самые жесткие меры.
В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРОбщество
 
 
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