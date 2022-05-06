19:20 06.05.2022 (обновлено: 07:56 07.05.2022)
Аксенов пообещал жесткие меры за порчу автомобилей с символом спецоперации
Аксенов пообещал жестко наказывать тех, кто портит автомобили с символом спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал всем противникам спецоперации на Украине иметь свое мнение при себе, а тем, кто портит автомобили с символом операции Z, пообещал жесткие меры.
"Хочу всем противникам буквы Z посоветовать оставить свое мнение при себе. У нас демократическое государство, но не стоит доброту принимать за слабость. Если не "переболеют" сами, мы им поможем "выздороветь", - сказал Аксенов РИА Новости.
Он добавил, что правоохранители Крыма работают над поимкой преступников, занимающихся порчей автомобилей крымчан. Аксенов сказал, что в отношении них будут приняты самые жесткие меры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.