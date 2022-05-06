https://ria.ru/20220506/populyarnost-1787319038.html

Мальчик, игнорировавший Джоли в кафе Львова, поднял ее популярность в СМИ

Мальчик, игнорировавший Джоли в кафе Львова, поднял ее популярность в СМИ - РИА Новости, 06.05.2022

Мальчик, игнорировавший Джоли в кафе Львова, поднял ее популярность в СМИ

Мальчик, не обративший внимания на американскую актрису Анджелину Джоли во львовском кафе, повысил ее упоминаемость в русскоязычных СМИ в 10 раз, следует из... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:48

2022-05-06T21:48

2022-05-06T21:53

анджелина джоли (войт)

львов

сша

brand analytics

украина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мальчик, не обративший внимания на американскую актрису Анджелину Джоли во львовском кафе, повысил ее упоминаемость в русскоязычных СМИ в 10 раз, следует из данных Brand Analytics.В рейтинге "Персоны недели" представлены самые обсуждаемые персоны, интерес к которым вырос сильнее всего за прошедшую неделю, с 29 апреля по 5 мая.Согласно данным аналитиков, №1 по росту внимания в соцсетях стала Анджелина Джоли. Как показала статистика, на прошедшей неделе ее в 10 раз чаще упоминали в СМИ (рост 1013% по сравнению с предыдущей неделей) и в 12 раз чаще в соцсетях (рост 1334%). Не последнюю роль в этом сыграло видео одного из посетителей кафе во Львове. Он заснял, как мальчик долгое время смотрел в телефон, не обращая внимания на актрису, которая стояла позади. Видео завирусилось, а юноша стал героем бесчисленных мемов.При этом Джоли уступила первое место по росту упоминаемости в СМИ экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву (рост 1920%), которого суд освободил досрочно. Одной из самых обсуждаемых тем 5 мая стала ситуация вокруг украинского блогера Анатолия Шария, благодаря чему он также попал в рейтинг персон недели (рост 346% в соцмедиа; 773% в СМИ).В рейтинге сразу две публичные, далекие от политики персоны, но получившие повышенное внимание благодаря политическими высказываниям, – Филипп Киркоров (рост 341% в соцмедиа; 150% в СМИ) и Папа Римский (рост 181% в соцмедиа; 143% в СМИ).Говоря о рейтинге упоминаемости в СМИ в целом, президент России Владимир Путин сохранил первую - 72 907 упоминаний, на втором месте - Владимир Зеленский (28 329 упоминаний), тройку замкнул глава МИД России Сергей Лавров (17 459 упоминаний и +2 строчки за неделю). Президент США Джо Байден потерял 1 строчку и стал 4 в рейтинге упоминаемости в русскоязычных СМИ (16 803 упоминания), топ-5 замкнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (9193 упоминания и +3 строчки рейтинга). В десятке также оказались премьер-министр России Михаил Мишустин (8048 упоминаний и +1 строчка), главарь нацистской Германии Адольф Гитлер (7162 упоминания и +23 строчки), президент Белоруссии Александр Лукашенко (6683 упоминания и +15 строчек), певец Филипп Киркоров (5957 упоминаний и +31 строчка), а также запредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев (5719 упоминаний и +6 строчек). Входивший на прошлой неделе в десятку самых упоминаемых персон президент Франции Эммануэль Макрон потерял 5 позиций и стал лишь 11-м (5248 упоминаний).В рейтинге упоминаемости в соцмедиа Владимир Путин по-прежнему лидер (1,4 миллиона упоминаний); Владимир Зеленский поднялся на одну строчку и стал вторым (436 561 упоминание), в топ-3 также вошел певец Дима Билан (312 588 упоминаний и +1 строчка). Четвертую позицию рейтинга, поднявшись на 11 позиций, занял Сергей Лавров (280 899 упоминаний), а пятерку самых упоминаемых в соцмедиа замкнул Адольф Гитлер (233 155 упоминаний и +3 позиции). В десятку также вошли Джо Байден (172 131 упоминание), Иосиф Сталин (163 638 упоминаний), Владимир Ленин (144 691 упоминание и -3 позиции), певец Филипп Киркоров (125 558 упоминаний и +41 позиция) и украинский националист Степан Бандера (106 242 упоминания и +3 позиции). Лидер по росту упоминаемости в российских соцмедиа Анджелина Джоли в данном рейтинге стала 11-й (104 753 упоминания).Отмечается, что для расчета рейтинга Brand Analytics проанализировал 459 миллионов русскоязычных сообщений социальных медиа (сообщения спам-ботов не учитываются) и 3,6 миллиона материалов СМИ, опубликованных с 28 апреля по 4 мая 2022 года. Для построения рейтинга используется технология автоматизированного анализа текстов по выявлению именованных "сущностей" (Named Entity Recognition) – персон, названий организаций, продуктов, событий, топонимов и прочее.

https://ria.ru/20220430/vizit-1786381385.html

https://ria.ru/20220506/dzholi-1787219294.html

львов

сша

украина

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анджелина джоли (войт), львов, сша, brand analytics, украина