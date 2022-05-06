https://ria.ru/20220506/pomosch-1787235852.html

Вагон с гуманитарной помощью для ДНР и ЛНР отправился из Ленобласти

Вагон с гуманитарной помощью для ДНР и ЛНР отправился из Ленобласти - РИА Новости, 06.05.2022

Вагон с гуманитарной помощью для ДНР и ЛНР отправился из Ленобласти

Вагон с 30 тоннами гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправился из Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:48

2022-05-06T15:48

2022-05-06T15:54

ленинградская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

гуманитарная помощь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Вагон с 30 тоннами гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР отправился из Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, гуманитарную помощь собрали жители региона при поддержке Ленинградского регионального отделения партии "Единая Россия". Груз весом 30 тонн состоит из продуктов питания (около 10 тонн муки и 20 тонн риса)."По всей России проходит акция по отправке гуманитарного груза на Донбасс. Ленинградцы участвуют в ней по велению души, откликнувшись на призыв оказать помощь людям, которые оказались в беде", – отметил Дрозденко.Вагон с гуманитарным грузом будет прицеплен к большому составу и направлен на территорию Луганской и Донецкой народных республик.Глава региона напомнил, что ранее из Ленобласти были отправлены автомашины с помощью для жителей Донбасса."Это точно не последняя отправка гуманитарного груза от нас, и не только с продовольствием. Мы отправляем и медикаменты, и одежду, в основном, детские вещи. Сейчас готовим первые автопоезда, которые повезут коммунальное оборудование в ДНР и ЛНР. Работа продолжается", ― заключил Дрозденко.В пресс-службе областной администрации напомнили, что в Ленинградской области действуют 18 пунктов сбора помощи в районных отделениях партии "Единая Россия", куда каждый день люди приносят посылки для жителей Донбасса. Ранее уже были отправлены более 100 тонн гуманитарного груза.

https://ria.ru/20220415/agrarii-1783763312.html

https://ria.ru/20220414/semena-1783550585.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, луганская народная республика, гуманитарная помощь