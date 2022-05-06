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Польша активно вовлечена в конфликт на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 06.05.2022
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Польша активно вовлечена в конфликт на Украине, заявил посол России
Польша активно вовлечена в конфликт на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 06.05.2022
Польша активно вовлечена в конфликт на Украине, заявил посол России
Польша активно вовлечена в ситуацию на Украине, однако сложно сказать, к чему приведут активные усилия польской стороны, заявил посол России в Польше Сергей... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:22
2022-05-06T18:22
в мире
украина
польша
ситуация в днр и лнр
сергей андреев (дипломат)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Польша активно вовлечена в ситуацию на Украине, однако сложно сказать, к чему приведут активные усилия польской стороны, заявил посол России в Польше Сергей Андреев."Признаки активной вовлеченности Польши в ситуацию, связанную с Украиной, налицо, но в каком направлении дальше будут развиваться эти усилия, наверное, сейчас сказать достаточно сложно", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-24".По его словам, сами польские официальные лица с гордостью заявляют, что оказывают очень значительную военную помощь Украине: они занимают второе или третье после США с Великобританией место по объему военной помощи Украине."Как вы знаете, на территории Польши проходят крупные натовские учения, войска сосредотачиваются на подступах к границе с Белоруссией. Юго-Восточная Польша является крупнейшим перевалочным хабом для западной военной помощи и для переброски наемников на территорию Украины", - дополнил Андреев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/toplivo-1787211050.html
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в мире, украина, польша, ситуация в днр и лнр, сергей андреев (дипломат)
18:22 06.05.2022
 
Польша активно вовлечена в конфликт на Украине, заявил посол России

Посол России Андреев заявил, что Польша активно вовлечена в конфликт на Украине

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Польша активно вовлечена в ситуацию на Украине, однако сложно сказать, к чему приведут активные усилия польской стороны, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
"Признаки активной вовлеченности Польши в ситуацию, связанную с Украиной, налицо, но в каком направлении дальше будут развиваться эти усилия, наверное, сейчас сказать достаточно сложно", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-24".
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По его словам, сами польские официальные лица с гордостью заявляют, что оказывают очень значительную военную помощь Украине: они занимают второе или третье после США с Великобританией место по объему военной помощи Украине.
"Как вы знаете, на территории Польши проходят крупные натовские учения, войска сосредотачиваются на подступах к границе с Белоруссией. Юго-Восточная Польша является крупнейшим перевалочным хабом для западной военной помощи и для переброски наемников на территорию Украины", - дополнил Андреев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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