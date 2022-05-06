https://ria.ru/20220506/polsha-1787221346.html

Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев

Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 06.05.2022

Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений президента Польши Анджея Дуды о том, что... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:03

2022-05-06T15:03

2022-05-06T15:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений президента Польши Анджея Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.Ранее Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Президент Белоруссии Александр Лукашенко "не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину"."Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Повод для этого высказывания, по мнению зампреда Совбеза РФ, польский лидер выбрал более чем подходящий – День национальной конституции."Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты", - заявил Медведев."Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза", - считает Медведев."Не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с "безграничной" Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши", - подчеркнул зампред Совета безопасности."Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?" - добавил он.

https://ria.ru/20220506/polsha-1787189733.html

https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html

https://ria.ru/20220506/voennye-1787117560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, россия, анджей дуда, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр