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Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/polsha-1787221346.html
Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев
Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 06.05.2022
Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений президента Польши Анджея Дуды о том, что... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:03
2022-05-06T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
россия
анджей дуда
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений президента Польши Анджея Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.Ранее Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Президент Белоруссии Александр Лукашенко "не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину"."Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Повод для этого высказывания, по мнению зампреда Совбеза РФ, польский лидер выбрал более чем подходящий – День национальной конституции."Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты", - заявил Медведев."Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза", - считает Медведев."Не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с "безграничной" Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши", - подчеркнул зампред Совета безопасности."Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?" - добавил он.
https://ria.ru/20220506/polsha-1787189733.html
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в мире, польша, украина, россия, анджей дуда, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
15:03 06.05.2022 (обновлено: 15:19 06.05.2022)
 
Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев

Медведев: мнимое братство с Польшей принесет Украине только потерю государственности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений президента Польши Анджея Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.
Ранее Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Президент Белоруссии Александр Лукашенко "не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину".
Варшава - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков
"Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Повод для этого высказывания, по мнению зампреда Совбеза РФ, польский лидер выбрал более чем подходящий – День национальной конституции.
"Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты", - заявил Медведев.
"Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза", - считает Медведев.
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Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину
"Не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с "безграничной" Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши", - подчеркнул зампред Совета безопасности.
"Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?" - добавил он.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаУкраинаРоссияАнджей ДудаДмитрий МедведевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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