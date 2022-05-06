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Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2022
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Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков
Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2022
Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков
Польша давно была недружественной, а в последние месяцы стала враждебной, то, что она может быть угрозой для территориальной целостности Украины - это факт,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:16
2022-05-06T13:27
в мире
александр лукашенко
польша
украина
белоруссия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Польша давно была недружественной, а в последние месяцы стала враждебной, то, что она может быть угрозой для территориальной целостности Украины - это факт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Польши Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Президент Белоруссии Александр Лукашенко "не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину"."Я бы не стал бы комментировать заявления президента Белоруссии. То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы – это тоже очевидные факты. Об этом говорили, если вы вспомните, недавно сделанное заявление руководителя нашей внешней разведки. Это очевидные факты", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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в мире, александр лукашенко, польша, украина, белоруссия
13:16 06.05.2022 (обновлено: 13:27 06.05.2022)
 
Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: из Польши исходит угроза для целостности Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Польша давно была недружественной, а в последние месяцы стала враждебной, то, что она может быть угрозой для территориальной целостности Украины - это факт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Польши Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Президент Белоруссии Александр Лукашенко "не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину".
"Я бы не стал бы комментировать заявления президента Белоруссии. То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы – это тоже очевидные факты. Об этом говорили, если вы вспомните, недавно сделанное заявление руководителя нашей внешней разведки. Это очевидные факты", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:32
Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт
 
В миреАлександр ЛукашенкоПольшаУкраинаБелоруссия
 
 
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