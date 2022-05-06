https://ria.ru/20220506/polsha-1787189733.html

Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков

Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2022

Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков

Польша давно была недружественной, а в последние месяцы стала враждебной, то, что она может быть угрозой для территориальной целостности Украины - это факт,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:16

2022-05-06T13:16

2022-05-06T13:27

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александр лукашенко

польша

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Польша давно была недружественной, а в последние месяцы стала враждебной, то, что она может быть угрозой для территориальной целостности Украины - это факт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Польши Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Президент Белоруссии Александр Лукашенко "не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину"."Я бы не стал бы комментировать заявления президента Белоруссии. То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы – это тоже очевидные факты. Об этом говорили, если вы вспомните, недавно сделанное заявление руководителя нашей внешней разведки. Это очевидные факты", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220506/polsha-1787179104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, польша, украина, белоруссия