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Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2022
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Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт
Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2022
Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт
Заявления президента Польши Анжея Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной больше не будет, можно расценивать как план по интеграции соседних областей... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:32
2022-05-06T12:32
в мире
сергей нарышкин
польша
украина
варшава
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заявления президента Польши Анжея Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной больше не будет, можно расценивать как план по интеграции соседних областей Украины, такое мнение выразил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Ранее Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу"."План по интеграции соседних областей Украины? Да", - сказал Мартынов, отвечая на вопрос, можно ли расценивать заявления Дуды как намерение присоединить часть территорий Украины к Польше. "В ситуации, когда сегодняшний киевский режим не в состоянии обеспечить ни безопасность, ни безопасное развитие, качественное развитие, уровень жизни для граждан Украины, соответственно для жителей приграничных областей Польши... может вполне показаться логичным захотеть интегрировать в Польшу, вернуть эти земли", - сказал эксперт.По словам Мартынова, несмотря на критику крымского референдума со стороны западных стран, для Польши он является прецедентом, опираясь на который Варшава думает о том, как бы вернуть ранее принадлежавшие ей земли Украины.Мартынов напомнил, что в преамбуле к конституции Польской Республики говорится, что главная цель республики - восстановление Речи Посполитой. "Поэтому Польша с аппетитом смотрит на приграничные территории Украины", - заключил эксперт.В конце апреля Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html
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польша
украина
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в мире, сергей нарышкин, польша, украина, варшава, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
12:32 06.05.2022
 
Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт

Глава МИНГ Мартынов заявил, что Польша хочет интегрировать приграничные области Украины

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заявления президента Польши Анжея Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной больше не будет, можно расценивать как план по интеграции соседних областей Украины, такое мнение выразил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу".
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Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину
"План по интеграции соседних областей Украины? Да", - сказал Мартынов, отвечая на вопрос, можно ли расценивать заявления Дуды как намерение присоединить часть территорий Украины к Польше. "В ситуации, когда сегодняшний киевский режим не в состоянии обеспечить ни безопасность, ни безопасное развитие, качественное развитие, уровень жизни для граждан Украины, соответственно для жителей приграничных областей Польши... может вполне показаться логичным захотеть интегрировать в Польшу, вернуть эти земли", - сказал эксперт.
По словам Мартынова, несмотря на критику крымского референдума со стороны западных стран, для Польши он является прецедентом, опираясь на который Варшава думает о том, как бы вернуть ранее принадлежавшие ей земли Украины.
Мартынов напомнил, что в преамбуле к конституции Польской Республики говорится, что главная цель республики - восстановление Речи Посполитой. "Поэтому Польша с аппетитом смотрит на приграничные территории Украины", - заключил эксперт.
В конце апреля Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
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