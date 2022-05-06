https://ria.ru/20220506/polsha-1787179104.html

Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт

Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2022

Польша хочет интегрировать приграничные области Украины, заявил эксперт

Заявления президента Польши Анжея Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной больше не будет, можно расценивать как план по интеграции соседних областей... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:32

2022-05-06T12:32

2022-05-06T12:32

в мире

сергей нарышкин

польша

украина

варшава

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заявления президента Польши Анжея Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной больше не будет, можно расценивать как план по интеграции соседних областей Украины, такое мнение выразил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Ранее Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу"."План по интеграции соседних областей Украины? Да", - сказал Мартынов, отвечая на вопрос, можно ли расценивать заявления Дуды как намерение присоединить часть территорий Украины к Польше. "В ситуации, когда сегодняшний киевский режим не в состоянии обеспечить ни безопасность, ни безопасное развитие, качественное развитие, уровень жизни для граждан Украины, соответственно для жителей приграничных областей Польши... может вполне показаться логичным захотеть интегрировать в Польшу, вернуть эти земли", - сказал эксперт.По словам Мартынова, несмотря на критику крымского референдума со стороны западных стран, для Польши он является прецедентом, опираясь на который Варшава думает о том, как бы вернуть ранее принадлежавшие ей земли Украины.Мартынов напомнил, что в преамбуле к конституции Польской Республики говорится, что главная цель республики - восстановление Речи Посполитой. "Поэтому Польша с аппетитом смотрит на приграничные территории Украины", - заключил эксперт.В конце апреля Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.

https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html

https://ria.ru/20220428/polsha-1786028021.html

польша

украина

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей нарышкин, польша, украина, варшава, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)