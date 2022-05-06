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СК установил личность украинского полковника, руководившего обстрелами ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/polkovnik-1787300898.html
СК установил личность украинского полковника, руководившего обстрелами ДНР
СК установил личность украинского полковника, руководившего обстрелами ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
СК установил личность украинского полковника, руководившего обстрелами ДНР
Следственный комитет России установил личность еще одного украинского полковника, руководившего обстрелами мирного населения ДНР, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:30
2022-05-06T19:40
специальная военная операция на украине
игорь иванов
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установил личность еще одного украинского полковника, руководившего обстрелами мирного населения ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России установлен еще один украинский военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Уточняется, что это полковник Роман Забродский - заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады украинских войск. Кроме того, следствие задокументировало ряд новых преступлений, к которым причастен как Забродский, так и другие украинские командиры- фигуранты уголовных дел.По данным следствия, начальник штаба Андрей Качанов и его заместитель Роман Забродский отдавали приказы командирам батальонов и их подчиненным - Виталию Сущенко, Сергею Смолику и Игорю Ситницкому о проведении артиллерийских обстрелов Кировского и Киевского районов Донецка, а также города Ясиноватая. Кроме того, украинские командиры Игорь Иванов, Дмитрий Герасименко, Дмитрий Довбий причастны к обстрелам других районов Донецка. Военнослужащие 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск и иные украинские вооруженные формирования обстреляли гражданские объекты в Горловке, Докучаевске, Макеевке."В этот же период времени на территории Луганской Народной Республики украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники продолжили совершать преступления против мира и безопасности человечества. Их подразделения обстреляли из артиллерийских орудий гражданскую инфраструктуру в городах Первомайск и Золотое-5", - говорится в сообщении.Добавляется, что в результате обстрелов три мирных жителя погибли, пять человек ранены, повреждены 54 жилых дома, газопроводы и иные объекты."В отношении всех перечисленных должностных лиц Вооруженных сил Украины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и иных лиц из числа украинских силовиков, причастных к обстрелам мирного населения и гражданской инфраструктуры", - сообщает ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220506/kherson-1787300241.html
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россия
украина
донецкая народная республика
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игорь иванов, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
19:30 06.05.2022 (обновлено: 19:40 06.05.2022)
 
СК установил личность украинского полковника, руководившего обстрелами ДНР

СК установил личность украинского полковника, руководившего обстрелами мирных жителей ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установил личность еще одного украинского полковника, руководившего обстрелами мирного населения ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Главным следственным управлением СК России установлен еще один украинский военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это полковник Роман Забродский - заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады украинских войск. Кроме того, следствие задокументировало ряд новых преступлений, к которым причастен как Забродский, так и другие украинские командиры- фигуранты уголовных дел.
По данным следствия, начальник штаба Андрей Качанов и его заместитель Роман Забродский отдавали приказы командирам батальонов и их подчиненным - Виталию Сущенко, Сергею Смолику и Игорю Ситницкому о проведении артиллерийских обстрелов Кировского и Киевского районов Донецка, а также города Ясиноватая. Кроме того, украинские командиры Игорь Иванов, Дмитрий Герасименко, Дмитрий Довбий причастны к обстрелам других районов Донецка. Военнослужащие 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск и иные украинские вооруженные формирования обстреляли гражданские объекты в Горловке, Докучаевске, Макеевке.
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"В этот же период времени на территории Луганской Народной Республики украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники продолжили совершать преступления против мира и безопасности человечества. Их подразделения обстреляли из артиллерийских орудий гражданскую инфраструктуру в городах Первомайск и Золотое-5", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате обстрелов три мирных жителя погибли, пять человек ранены, повреждены 54 жилых дома, газопроводы и иные объекты.
"В отношении всех перечисленных должностных лиц Вооруженных сил Украины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и иных лиц из числа украинских силовиков, причастных к обстрелам мирного населения и гражданской инфраструктуры", - сообщает ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь ИвановВладимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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