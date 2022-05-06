https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате - РИА Новости, 06.05.2022
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в 88 странах в очном формате, сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:56
2022-05-06T11:56
2022-05-06T13:09
в мире
россия
венесуэла
аргентина
день победы
бессмертный полк
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в 88 странах в очном формате, сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.Он подчеркнул, что сегодня как никогда важно сохранять память о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом.Зайцев отметил, что традиционные мероприятия — "Георгиевская лента", "Бессмертный полк", церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и военным мемориалам — пройдут почти в 130 странах. Их организуют российские соотечественники.Как добавил представитель МИД, с учетом возможных провокаций пристальное внимание уделяется вопросам безопасности.В свою очередь, зампред комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов сообщил РИА Новости, что в этом году шествия "Бессмертного полка" и другие патриотические мероприятия пройдут в Анголе и некоторых других странах Африки. По его словам, организацией занимаются российские посольства, соотечественники и активисты."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, венесуэла, аргентина, день победы, бессмертный полк
11:56 06.05.2022 (обновлено: 13:09 06.05.2022)
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате
Шествия "Бессмертного полка" пройдут в 88 странах в очном формате
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в 88 странах в очном формате, сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.
"Бессмертный полк" в этом году впервые состоится в Венесуэле. Шествие ожидается в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах", — уточнил дипломат.
Он подчеркнул, что сегодня как никогда важно сохранять память о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом.
Зайцев отметил, что традиционные мероприятия — "Георгиевская лента", "Бессмертный полк", церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и военным мемориалам — пройдут почти в 130 странах. Их организуют российские соотечественники.
Как добавил представитель МИД, с учетом возможных провокаций пристальное внимание уделяется вопросам безопасности.
"С сожалением фиксируем стремление властных структур ряда государств создать препоны тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной войны", — подчеркнул он.
В свою очередь, зампред комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов
сообщил РИА Новости, что в этом году шествия "Бессмертного полка" и другие патриотические мероприятия пройдут в Анголе
и некоторых других странах Африки
. По его словам, организацией занимаются российские посольства, соотечественники и активисты.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России
и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.