https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html

"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате - РИА Новости, 06.05.2022

"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в 88 странах в очном формате, сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:56

2022-05-06T11:56

2022-05-06T13:09

в мире

россия

венесуэла

аргентина

день победы

бессмертный полк

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в 88 странах в очном формате, сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.Он подчеркнул, что сегодня как никогда важно сохранять память о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом.Зайцев отметил, что традиционные мероприятия — "Георгиевская лента", "Бессмертный полк", церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и военным мемориалам — пройдут почти в 130 странах. Их организуют российские соотечественники.Как добавил представитель МИД, с учетом возможных провокаций пристальное внимание уделяется вопросам безопасности.В свою очередь, зампред комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов сообщил РИА Новости, что в этом году шествия "Бессмертного полка" и другие патриотические мероприятия пройдут в Анголе и некоторых других странах Африки. По его словам, организацией занимаются российские посольства, соотечественники и активисты."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.

https://ria.ru/20220505/polk-1787050124.html

россия

венесуэла

аргентина

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Варвара Скокшина

в мире, россия, венесуэла, аргентина, день победы, бессмертный полк