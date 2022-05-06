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Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний

Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний - РИА Новости, 06.05.2022

Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:08

2022-05-06T15:08

2022-05-06T15:37

сергей собянин

москва

мосфильм

зарядье

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы утвердило пакет мер по поддержке городских кинотеатров, стимулированию организации киносъёмок в городе и поддержке талантливых студентов, изучающих киноискусство. В соответствии с решениями, принятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным: ведущие киносети Москвы получат гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и привлечение зрительской аудитории. Сети компаний-получателей грантов объединяют 690 кинозалов, которые обеспечивают 80% кинопроката в столице. В этих компаниях работают 5,6 тысячи человек. Кинокомпании смогут компенсировать до 25% затрат на аренду городских площадок - парков, памятников архитектуры, объектов транспорта и тому подобное, используемых для проведения съёмок. На эти цели из бюджета города будет выделено 300 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что ежегодно при содействии Московской кинокомиссии на объектах, находящихся в собственности города, снимается порядка 270 фильмов. Наиболее популярными съёмочными локациями являются Красная, Триумфальная и Театральная площади, Тверская улица, Новый Арбат, проспект Академика Сахарова, Большой Москворецкий и Большой Устьинский мосты, территория МГУ имени Ломоносова, ВДНХ, Москва-Сити, Парк Горького, парк "Зарядье", станции Московского метрополитена. Возможность компенсации части затрат на проведение съёмок повысит привлекательность Москвы как площадки для производства кинопродукции."Первые пять кинопроизводителей, осуществивших съёмки фильмов на территории нового городского кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО, получат поощрительные гранты в размере 10 миллионов рублей каждый. Решение о создании кинопарка было принято мэром Москвы по итогам встречи с кинематографистами в 2019 году. Возведённые в кинопарке типовые декорации - городские дома, деревенские избы, "поля сражений" и другие - можно будет с небольшими доработками использовать для создания различных художественных фильмов, что существенно удешевит съёмки по сравнению с использованием одноразовых конструкций. Кроме того, кинопарк обладает большим потенциалом для развития туризма и проведения исторических реконструкций, ландшафтных и художественных инсталляций. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории будущего кинопарка с целью последующего размещения натурных площадок для съемок фильмов", - говорится в сообщении.Уточняется, что также увеличены размеры грантов, выплачиваемых кинопроизводителям за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве."При расчете размера финансовой поддержки учитывается доля времени показа общественных пространств Москвы от общего хронометража кинокартины", - говорится в сообщении.Отмечается, что также начиная с 2023 года вводятся новые категории грантов: для многосерийных художественных фильмов (сериалов) и студенческих кинокартин."Впервые на получение финансовой поддержки смогут претендовать кинопроизводители, чьи фильмы и сериалы демонстрировались не только на большом экране, но и на аудиовизуальных сервисах или по телевизионным каналам. Кроме того, финансовую поддержку смогут получить кинопроизводители, осуществлявшие съёмки фильмов на территории городского кинопарка вблизи деревни Юрово, а также на территориях и в павильонах Киноконцерна "Мосфильм" и Киностудии Горького", - говорится в сообщении.Сообщается, что в 2020-2021 годах финансовая поддержка была оказана 12 кинопроизводителям на общую сумму 57 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220427/sobyanin-1785840216.html

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сергей собянин, москва, мосфильм, зарядье, экономика