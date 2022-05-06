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В Кремле назвали День Победы сакральным для россиян - РИА Новости, 06.05.2022
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В Кремле назвали День Победы сакральным для россиян
В Кремле назвали День Победы сакральным для россиян - РИА Новости, 06.05.2022
В Кремле назвали День Победы сакральным для россиян
Для россиян День Победы – сакральный день, исполненный чувством символизма и гордости, его ничто не может омрачить, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
владимир путин
россия
украина
донбасс
день победы
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Для россиян День Победы – сакральный день, исполненный чувством символизма и гордости, его ничто не может омрачить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."День Победы – это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза – это сакральный день, это главный праздник, который, действительно, исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу, поэтому ничто его не омрачит", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли День Победы быть омрачен спецоперацией на Украине.Он также добавил, что, с точки зрения национальной гордости, значение этого праздника переоценить невозможно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/parady-1786895767.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, день победы, общество
13:18 06.05.2022
 
В Кремле назвали День Победы сакральным для россиян

Пресс-секретарь президента Песков назвал День Победы сакральным для россиян

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Для россиян День Победы – сакральный день, исполненный чувством символизма и гордости, его ничто не может омрачить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"День Победы – это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза – это сакральный день, это главный праздник, который, действительно, исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу, поэтому ничто его не омрачит", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли День Победы быть омрачен спецоперацией на Украине.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 00:08
На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы
Он также добавил, что, с точки зрения национальной гордости, значение этого праздника переоценить невозможно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Репетиция парада Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
05:14
На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДень ПобедыОбщество
 
 
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